4-ஆம் காலாண்டு லாபம்- எல்&டி: ரூ.5,326 கோடி; 3% சரிவு

நாட்டின் முன்னணி கட்டுமான மற்றும் பொறியியல் நிறுவனமான எல்&டி, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.5,326 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

Updated On :7 மே 2026, 4:24 am IST

நாட்டின் முன்னணி கட்டுமான மற்றும் பொறியியல் நிறுவனமான எல்&டி, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.5,326 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் ரூ.5,497 கோடி லாபத்திலிருந்து இது 3 சதவீத சரிவாகும். இருப்பினும், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 11 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.82,762 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த நிதியாண்டில் நிறுவனம் பெற்ற ரூ.4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஆா்டா்களுடன், ஒட்டுமொத்த ஆா்டா் மதிப்பு ரூ.7.40 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. பங்குதாரா்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு ரூ.38 இறுதி ஈவுத்தொகை வழங்கவும் இயக்குநா்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்- பிஎன்பி: ரூ.5,225 கோடி; 12.54% வளா்ச்சி

டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

அல்ட்ராடெக் ரூ.3,000 கோடி லாபம்

ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் வங்கியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 5% உயர்வு!

