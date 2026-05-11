வணிகம்

ரூ. 184 கோடி மதிப்பிலான ஆர்டரை பெற்ற எச்எஃப்சிஎல்!

ஆப்டிகல் ஃபைபர் கேபிள்களை விநியோகிப்பதற்கான, சுமார் ரூ. 183.95 கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதி ஆர்டர்களைப் பெற்றுள்ளதாக எச்எஃப்சிஎல் இன்று தெரிவித்தது.

எச்எஃப்சிஎல்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனமான எச்எஃப்சிஎல் லிமிடெட், ஆப்டிகல் ஃபைபர் கேபிள்களை விநியோகிப்பதற்கான, சுமார் ரூ. 183.95 கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதி ஆர்டர்களைப் பெற்றுள்ளதாக இன்று தெரிவித்தது.

சர்வதேச வாடிக்கையாளர்களால், வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆர்டர்கள், ஆகஸ்ட் 2026-க்குள் நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட உள்ளதாக, நிறுவனம் தெரிவித்தது.

முதல் ஆர்டரின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 108.80 கோடி ஆகும். 2வது ஆர்டரின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 75.15 கோடி ஆகும்.

இந்த ஆர்டர் மூலம், நிறுவனத்தின் உற்பத்தித் திறன், தொழில்நுட்பச் சிறப்பு மற்றும் தயாரிப்புத் தரம் ஆகியவற்றை நிறுவனம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Telecom gear maker HFCL Ltd said it has secured export orders worth USD 19.32 million for the supply of optical fibre cables.

தமிழகத்தின் ஆடை ஏற்றுமதியை ஒரு லட்சம் கோடி என்ற இலக்கை அடைய உதவ வேண்டும்! முதல்வா் விஜய்க்கு ஏஇபிசி வலியுறுத்தல்

2025-26 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 86,311 கோடி டாலா்!

ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு 100% வரி விலக்கு: சீனா அறிவிப்பு; நாளைமுதல் அமல்

புதுவை தேர்தலில் ரூ. 600 கோடி சொத்துள்ள வேட்பாளர்!

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
10 மே 2026, 10:32 pm IST