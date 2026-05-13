ரூபாய் மதிப்பு சரிவு: 1 டாலர் - ரூ. 95.71! 8 காசுகள் சரிவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.71 என்ற அதன் வரலாற்றிலேயே மிகக் குறைந்த அளவுக்கு இன்று சென்றது.

Updated On :27 நிமிடங்கள் முன்பு

மும்பை: டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.71 என்ற அதன் வரலாற்றிலேயே மிகக் குறைந்த அளவுக்கு இன்று சென்றது.

முன்னதாக, கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியால் உலகளாவிய வர்த்தகம் நீண்ட காலத்திற்குப் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் காரணமாக, தொடர்ந்து 4வது வர்த்தக அமர்வாக ரூபாய் பலவீனமடைந்தது, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.80 என்ற அதன் வரலாற்றிலேயே மிகக் குறைந்த நிலைக்கு சென்றது.

மே 13 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் ஆகிய உலோகங்களின் வெளிநாட்டு இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்தவும், நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், மத்திய அரசு அவற்றின் மீது இறக்குமதி வரியை 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தியது.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு, அதன் முந்தைய நாள் வர்த்தக நிறைவை விட 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.52ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. அதே அமர்வில் 21 காசுகள் சந்தித்தது. பிறகான வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.51 என்ற நாளின் அதிகபட்ச நிலையை எட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.

The Indian rupee plunged 8 paise to a new record closing low of 95.71 against the US dollar on Wednesday.

