ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் 4வது காலாண்டு இழப்பு ரூ. 104 கோடி!

புதுதில்லி: 2025-26 நிதியாண்டில், ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின், 4வது காலாண்டில், அதிகரித்த செலவினங்கள் காரணமாக ரூ. 103.7 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பு ஏற்பட்டதாக இன்று அறிவித்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனம் ரூ. 188.4 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியது.
மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்ட இந்தக் காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 5.36 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 2,101.1 கோடியாக இருந்தது.
2025 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் ரூ. 1,958.4 கோடியாக இருந்த மொத்தச் செலவினங்கள், தற்போது ரூ. 2,341.8 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்ட இந்தக் காலாண்டில், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தபோதிலும், மார்ச் மாதத்தில் ஏற்பட்ட மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியின் தாக்கத்தால், நிறுவனத்தின் விளம்பர வருவாய் 3.5 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 808 கோடியாக இருந்தது.
டிஜிட்டல் பிரிவில் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு மற்றும் ஒரு பயனருக்கான சராசரி வருவாய் உயர்வு ஆகியவற்றின் உதவியுடன், 4வது காலாண்டில் அதன் சந்தா வருவாய் 3.87 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 1,024.7 கோடியாக உயர்ந்தது.
ஸ்டுடியோ வணிகம் சார்ந்த விநியோக உரிமைகள் தொடர்பான மாற்றங்கள் காரணமாக, பிற விற்பனை மற்றும் சேவைகள் வாயிலாகக் கிடைத்த வருவாய் இந்தக் காலாண்டில் 46.65 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 192 கோடியாக இருந்தது.
2026 நிதியாண்டு முழுவதிலும், ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிகர லாபம் 60 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 271.3 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ. 8,245 கோடியாக இருந்தது. இது ஏறக்குறைய மாற்றமின்றி அதே நிலையில் நீடித்தது.
இதற்கிடையில், 2025-26 நிதியாண்டிற்காக, தலா ரூ. 1 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 2 ஈவுத்தொகை வழங்க, இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் பங்குகள், 3.58 சதவீதம் உயர்ந்து, ரூ. 87.68ஆக நிலைபெற்றது.
Summary
Zee Entertainment Enterprises Ltd on Tuesday reported a consolidated net loss of Rs 103.7 crore for the March quarter of FY 2025-26.
