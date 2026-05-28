எச்.எம்.டி.யின் பட்ஜெட் விலை ஸ்மார்ட்போன்!

எச்.எம்.டி. நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ள வைப் 2 5ஜி மாடல் ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைக்கு வந்திருக்கிறது.
எச்.எம்.டி. வைப் 5ஜி மாடல் ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த மாடலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் வைப் 2 மாடலில் யுனிசாக் டி8200 6 என்.எம். பிராசஸர் இடம்பெற்றுள்ளது.
தினசரி பயன்பாடு மற்றும் வேகமான கேமிங் அனுபவத்துக்கு ஏதுவாக மாலி ஜி57 எம்.சி.2 ஜி.பி.யு வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பயனர்களுக்கு வேகமான செயல்திறனை கொடுக்கும்.
முன்புறக் கேமிரா 8 எம்பி, பின்புறக் கேமிரா ஏஐ வசதியுடன் 50 எம்பி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
6.7 அங்குல எச்.டி. பிளஸ் திரை, 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் 720 x 1600 பிக்சல் தொடுதுரை வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் வசதியைக் கொண்டுள்ளது.
மென்பொருள் மற்றும் பாதுகாப்பு அப்டேட்கள் வழங்கப்படும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. நீண்ட நேர பயன்பாட்டை வழங்கும் வகையில் 6,000 எம்.ஏ.எச். பேட்டரி வசதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காஸ்மிக் லாவெண்டர், நார்டிக் ப்ளூ மற்றும் பீச் பிங்க் ஆகிய நிறங்களில் இந்த போன் கிடைக்கிறது.
4 ஜி.பி. ரேம் மற்றும் 64 ஜி.பி. ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ. 10,999 -க்கும், 4 ஜி.பி. ரேம் மற்றும் 128 ஜி.பி. ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ. 11,999 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட சில வங்கிகளின் கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு ரூ. 1,500 வரை கூடுதல் விலை தள்ளுபடி வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
HMD Vibe 2 5G Smartphone Model
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.