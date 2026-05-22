Dinamani
நிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
வணிகம்

விரைவில் விற்பனைக்கு வரும் ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன்! விலை?

இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரும் ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன் விலை உள்ளிட்ட விவரங்கள்

News image

ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன் - பிரதி படம் - ANI

Updated On :22 மே 2026, 5:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில், ஓப்போ நிறுவனம் find x9 வரிசையை விரிவுபடுத்தும் வகையில் ஓப்போ Find X9s மற்றும் ஓப்போ Find X9 Ultra என இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

ஓப்போவின் இந்த ஸ்மார்ட்போன் வரிசையில் Find X9 Ultra மாடல் அதிக விலை கொண்ட, நவீன ஸ்மார்ட்போனாக திகழவிருக்கிறது.

இந்தியாவில் இதன் துவக்க விலை ரூ.79,999.

இதன் கோர் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9500 செயலியில் இயங்குகிறது.

50 எம்பி டிரிபிள் ரேர் கேமராக்கள்

32 எம்பி முன்பக்க கேமரா

7,025 mAh பேட்டரியுடன் 80 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்

256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வசதியுடன் வந்துள்ளது. இதுவே 512 ஜிபி மாடல் என்றால் அதன் விலை ரூ.89,999 ஆகும். தற்போது விற்பனையில் உள்ள ஓப்போ பைன்ட் எக்ஸ் 9 மாடலை விட விலை அதிகமாக விற்பனைக்கு வருகிறது புதிய மாடல்.

அதுமட்டுமல்ல வொயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் வரவிருக்கிறது. இந்த செல்போன் முதல் கட்டமாக மூன்று நிறங்களில் வருகிறது. மிட்நைட் கிரே, லேவண்டர் ஸ்கை, சன்செட் ஆரஞ்சு ஆகிய நிறங்களில் அட்டகாசமாக வந்துள்ளது.

வங்கிச் சலுகைகள், கிரெடிட் கார்டு சலுகைகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் ரூ.72000 வரையில் ஓப்போ பைன்ட் எக்ஸ்9 ஸ்மார்ட்போனை வாங்க முடியும் என்கிறார்கள்.

ஓப்போவின் இந்த ஸ்மார்ட்போன் வரிசையில் Find X9 Ultra மாடல் அதிக விலை கொண்ட, நவீன ஸ்மார்ட்போனாக திகழவிருக்கிறது. இதன் விவரங்கள் விரைவில்..

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்தில் புதிய ஆலை உள்பட இந்தியாவில் ரூ.5,070 கோடி முதலீடு

தமிழகத்தில் புதிய ஆலை உள்பட இந்தியாவில் ரூ.5,070 கோடி முதலீடு

பாவூா்சத்திரம் சந்தையில் வாழைத்தாா்கள் விலை உயா்வு

பாவூா்சத்திரம் சந்தையில் வாழைத்தாா்கள் விலை உயா்வு

15 நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்ந்த ஏஐ+ நோவா 2 ஸ்மார்ட்போன்! அடுத்த விற்பனை எப்போது?

15 நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்ந்த ஏஐ+ நோவா 2 ஸ்மார்ட்போன்! அடுத்த விற்பனை எப்போது?

ஓப்போ முதல் ரியல்மீ வரை..! ஏப்ரலில் வெளியாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

ஓப்போ முதல் ரியல்மீ வரை..! ஏப்ரலில் வெளியாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

விடியோக்கள்

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK