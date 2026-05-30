Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
வணிகம்

4-ஆம் காலாண்டில்... இண்டிகோ நஷ்டம் ரூ.2,537 கோடி

நாட்டின் மிகப் பெரிய தனியாா் விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனமான இண்டிகோ, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.2,536.9 கோடி நிகர நஷ்டத்தைச் சந்தித்துள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 3:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் மிகப் பெரிய தனியாா் விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனமான இண்டிகோ, கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.2,536.9 கோடி நிகர நஷ்டத்தைச் சந்தித்துள்ளது.

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.3,067.5 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்த நிலையில், புவிசாா் அரசியல் பதற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு சவால்களால் தற்போது வீழ்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த நஷ்டம் குறித்த அறிவிப்பையொட்டி, மும்பை பங்குச் சந்தையில் இண்டிகோ நிறுவனப் பங்குகள் 3.27 சதவீதம் சரிந்து, ரூ.4,418.40-ஆக நிலைபெற்றது. அதேநேரம், மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 3 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.23,830.7 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

முழு நிதியாண்டில்...: 2025-26 முழு நிதியாண்டிலும் நிறுவனத்தின் நிகர நஷ்டம் ரூ.2,393.6 கோடியாக உள்ளது.

கடந்த நிதியாண்டில், அந்நியச் செலாவணி சந்தையில் நிலவிய ரூபாய் மதிப்பின் கடுமையான சரிவு காரணமாக மட்டும் சுமாா் ரூ.8,100 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தவிர, புதிய தொழிலாளா் சட்டங்களை அமல்படுத்தியதால் ரூ.1,200 கோடியும், கடந்த டிசம்பா் மாதத்தில் ஏற்பட்ட விமானச் சேவைப் பாதிப்புகளால் ரூ.580 கோடியும் நிறுவனத்துக்குக் கூடுதல் செலவீனங்களாக மாறியுள்ளன.

தொடா்ந்து முன்னணி: கடந்த டிசம்பா் மாத செயல்பாட்டுத் தடங்கல்களுக்குப் பிறகும் கடந்த மாா்ச் மாத நிலவரப்படி, இண்டிகோ நிறுவனம் 63.3 சதவீத உள்நாட்டுச் சந்தைப் பங்கைக் கொண்டு தொடா்ந்து முன்னிலையில் வகிக்கிறது.

இதனிடையே, கடந்த மாா்ச்சில் நிறுவன சிஇஓ பீட்டா் எல்பொ்ஸ் திடீரென பதவி விலகிய நிலையில், சா்வதேச விமானப் போக்குவரத்து சங்கத்தின் (ஐஏடிஏ) தலைவரான வில்லியம் வால்ஷ் புதிய சிஇஓ-ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

லிபர்ட்டி ஷூ: Q4 நிகர லாபம் 5.5% சரிவு!

லிபர்ட்டி ஷூ: Q4 நிகர லாபம் 5.5% சரிவு!

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்... எல்ஐசி: ரூ.23,420 கோடி; 23% வளா்ச்சி

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்... எல்ஐசி: ரூ.23,420 கோடி; 23% வளா்ச்சி

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்: ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ்: ரூ.129 கோடி

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்: ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ்: ரூ.129 கோடி

கனரா வங்கி லாபம் 10% குறைவு

கனரா வங்கி லாபம் 10% குறைவு

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?