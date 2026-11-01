டாடா மோட்டார்ஸ் பயணிகள் வாகன விற்பனை 23 சதவீதம் அதிகரிப்பு!
டாடா மோட்டார்ஸ் வாகன நிறுவனம், தனது மொத்த விற்பனை 23% அதிகரித்து 75,426 வாகனங்களாக உயர்ந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.
டாடா மோட்டார்ஸ் - (கோப்புப்படம்)
புதுதில்லி: டாடா மோட்டார்ஸ் பயணிகள் வாகன நிறுவனம், அக்டோபர் மாதத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் தனது மொத்த வாகன விற்பனையை 23 சதவீதம் அதிகரித்து 75,426 வாகனங்களாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே மாதம், டாடா மோட்டார்ஸ் 61,295 வாகனங்களை விற்பனை செய்தது.
உள்நாட்டு பயணிகள் வாகன விற்பனை, அக்டோபர் 2025ல் 61,134 வாகனங்களாக இருந்த நிலையில், கடந்த மாதம் 21 சதவீதம் அதிகரித்து 73,894 வாகனங்களாக உயர்ந்துள்ளதாக டாடா மோட்டார்ஸ் பயணிகள் வாகன நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
சர்வதேச வர்த்தக பயணிகள் வாகன விற்பனை, கடந்த வருடம் 161 வாகனங்களாக இருந்த நிலையில், அக்டோபர் மாதம் பல மடங்கு அதிகரித்து 1,532 வாகனங்களாக உயர்ந்துள்ளது.
Summary
Tata Motors Passenger Vehicles reported a 23 per cent rise in total in October.
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