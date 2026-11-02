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டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்தின் அக்டோபா் விற்பனை 29% அதிகரிப்பு

டிவிஎஸ் வேணு குழுமத்தைச் சோ்ந்த முன்னணி இருசக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான டிவிஎஸ் மோட்டாா், கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் தனது வாகன விற்பனையில் 29 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

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டிவிஎஸ் வேணு குழுமத்தைச் சோ்ந்த முன்னணி இருசக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான டிவிஎஸ் மோட்டாா், கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் தனது வாகன விற்பனையில் 29 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபா் மாதத்தில் 5,43,557-ஆக இருந்த இந்நிறுவனத்தின் மொத்த வாகன விற்பனை, நடப்பு ஆண்டு அக்டோபரில் 7,00,134 அலகுகளாகக் கணிசமாக உயா்ந்துள்ளது.

ஒட்டுமொத்த இருசக்கர வாகன விற்பனை கடந்த மாதத்தில் 28 சதவீதம் அதிகரித்து, 6,70,679-ஆக உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 5,25,150-ஆக இருந்தது. இதில் உள்நாட்டு இருசக்கர வாகன விற்பனை 4,21,631-லிருந்து 22 சதவீதம் உயா்ந்து, 5,14,764 அலகுகளை எட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, மின்சார இருசக்கர வாகனங்களின் விற்பனை 32,387-லிருந்து 120 சதவீதம் என்ற அபரிமிதமான வளா்ச்சியைப் பெற்று, 71,382 அலகுகளாகப் பதிவாகியுள்ளது.

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மொத்த ஏற்றுமதி 51 சதவீதம் வளா்ச்சியடைந்து, 1,15,806-லிருந்து 1,75,350 அலகுகளாக உயா்ந்துள்ளது. இதில் இருசக்கர வாகனங்களின் ஏற்றுமதி மட்டும் 1,03,519-லிருந்து 51 சதவீதம் அதிகரித்து, 1,55,915-ஆக உள்ளது. அதேபோல, மூன்று சக்கர வாகனங்களின் விற்பனையும் 60 சதவீதம் சிறப்பான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்து, 18,407-லிருந்து 29,455 அலகுகளாக அதிகரித்துள்ளதாக நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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