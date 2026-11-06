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அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பு 71,700 கோடி டாலர் ஆக சரிவு!!

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு, கடந்த மாதம் அக்டோபர் 30ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 71,974.8 கோடி டாலராக சரிந்துள்ளது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

Updated On :

மும்பை: இந்தியாவின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு, கடந்த மாதம் அக்டோபர் 30ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 71,974.8 கோடி டாலராக சரிந்துள்ளது.

அக்டோபர் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில், இந்தியாவின் அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பு 269.1 கோடி டாலர் குறைந்து 71,700 கோடி டாலராக இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி இன்று அறிவித்தது.

கடந்த வாரம், அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பு 126.9 கோடி டாலராக குறைந்து 71,974.8 கோடி டாலராக இருந்தது.

முன்னதாக, வெளிநாடுவாழ் இந்தியா்களுக்கான அந்நியச் செலாவணி வைப்புநிதித் திட்டத்தின்மூலம் வங்கிகள் திரட்டிய சுமாா் 13,300 கோடி டாலா் வரவின் காரணமாக, கடந்த செப்டம்பர் 4ஆம் தேதியுடந் நிறைவடைந்த வாரத்தில் நாட்டின் அந்நியிச் செலாவணி கையிருப்பு இதுவரை இல்லாத உச்சமாக 78,570.6 கோடி டாலராக இருந்தது.

ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, அக்டோபர் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில், அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பின் முக்கிய அங்கமான அந்நிய நாணய சொத்துகள் 208.8 கோடி டாலர் குறைந்து 59,111.8 கோடி டாலராக உல்ளது.

இந்த வாரத்தில் தங்க்ம் மதிப்பு 55.9 கோடி டாலர் குறைந்து 10,259.1 கோடி டாலராக இருப்பதாகவும், சிறப்பு வரைதல் உரிமைகள் (எஸ்டிஆா்) 4.7 கோடி டாலர் குறைந்து 1,855.8 கோடி டாலராக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் இந்தியாவின் கையிருப்பு நிலை 0.3 கோடி டாலர் அதிகரித்து 479 கோடி டாலராக இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்தது.

Summary

India's forex reserves dropped by USD 2.691 billion to USD 717.056 billion during the week ended October 30.

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