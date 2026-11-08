கிர்லோஸ்கர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் Q2 லாபம் 5% உயர்வு!
கிர்லோஸ்கர் அதன் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 5% உயர்ந்து ரூ. 105 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.
கிர்லோஸ்கர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
புதுதில்லி: கிர்லோஸ்கர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், அதன் 2வது காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 5% உயர்ந்து ரூ. 105 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.100.1 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது. 2வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வருமானம், கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இருந்த ரூ. 1,790.1 கோடியிலிருந்து ரூ. 2,097.7 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இதற்கிடையில், நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான கிர்லோஸ்கர் ஃபெரஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், செயல்பாட்டு, உற்பத்தித் திறன் மேம்பாடு மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் அதன் தயாரிப்புகளுக்கான வலுவான தேவையைத் தொடர்ந்து சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியது.
ரியல் எஸ்டேட் துறையைப் பொறுத்தவரை, எங்களது துணை நிறுவனமான அவான்டே ஸ்பேஸ் லிமிடெட், சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது.
Summary
Kirloskar Industries Ltd has reported a 5% rise in consolidated profit after tax.
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