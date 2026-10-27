சிப்லா Q2 லாபம் 35% சரிவு!
சிப்லா, அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 35% சரிந்து ரூ. 877.5 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.
Cipla
புதுதில்லி: முன்னணி மருந்து நிறுவனமான சிப்லா, நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 35 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 877.5 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் வருவாய் சிறிதளவு குறைந்த நிலையில், செலவு அதிகரித்ததால், லாபம் குறைந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 1,351.17 கோடி நிகர லாபம் பதிவு செய்திருந்தது.
ஆய்வுக்குட்பட்ட 2வது காலாண்டில், செயல்பாடுகளின் மூலம் கிடைத்த மொத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டு ரூ. 7,589.44 கோடியிலிருந்து ரூ. 7,403.93 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.
இதற்கிடையில், கடந்த நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் ரூ. 6,004.86 கோடியாக இருந்த மொத்தச் செலவுகள், தற்போது ரூ. 6,377.75 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
Summary
Cipla reported a 35 per cent decline in its consolidated net profit for the second quarter ended September.
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