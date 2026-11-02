ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் Q2 லாபம் 13.7% அதிகரிப்பு!
ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 13.7 சதவீதம் உயர்ந்ததையடுத்து அதன் பங்குகள் 3 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்தன.
Jio Platforms
புதுதில்லி: ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் 2வது காலாண்டில், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 13.7 சதவீதம் உயர்ந்ததையடுத்து அதன் பங்குகள் 3 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்தன.
மும்பை பங்குச் சந்தையில், இந்தப் பங்கு 3.14 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,476.15 ஐ எட்டியது.
நிஃப்டி-யில் இந்தப் பங்கு 3 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,475 ஐ எட்டியது.
சந்தாதாரர் அதிகரிப்பு, தனி நபர் பயனருக்கான வருவாய் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளில் ஏற்பட்ட ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் காரணமாக, ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் செப்டம்பர் உடன் நிறைவடைந்த அதன் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 13.7 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 8,389 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
ஆய்வுக்குட்பட்ட காலாண்டில், டிஜிட்டல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டு வருவாய் 11.4 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 40,475 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த வாரத் தொடக்கத்தில் நிறுவனம் பிரம்மாண்டமாகப் பட்டியலிடப்பட்ட பிறகு, செப்டம்பர் காலாண்டுக்கான அதன் நிதிநிலை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுக்குச் சேர வேண்டிய நிகர லாபம், கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் ரூ.7,379 கோடியாக இருந்த நிலையில், நடப்பு காலாண்டில் ரூ.8,389 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ஜூன் வரையான காலாண்டில் இருந்த ரூ. 7,765 கோடியிலிருந்து 8% உயர்ந்த நிலையில் அதன் செயல்பாடுகளின் மூலம் கிடைத்த வருவாய் ரூ. 39,173 கோடியிலிருந்து 3.3% அதிகரித்துள்ளது.
Summary
Shares of Jio Platforms climbed over 3 per cent on Monday.
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