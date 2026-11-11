நாளை முதல் அமுல் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 2 முதல் ரூ. 4 வரை உயர்வு!
செலவுகள் கடுமையாக அதிகரித்ததைக் காரணம் காட்டி, நாளை முதல் லிட்டருக்கு ரூ.2 முதல் ரூ.4 வரை பால் விலையை அமுல் உயர்த்த உள்ளது.
அமுல்
புதுதில்லி: அமுல் பிராண்டின் கீழ் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் முன்னணி பால் நிறுவனமான ஜி.சி.எம்.எம்.எஃப் உள்ளீட்டுச் செலவுகள் கடுமையாக அதிகரித்ததைக் காரணம் காட்டி, நாளை (வியாழக்கிழமை) முதல் லிட்டருக்கு ரூ.2 முதல் ரூ.4 வரை பால் விலையை உயர்த்த உள்ளது.
3% கொழுப்புச் சத்து கொண்ட அமுல் தாஜா டோன்டு பாலின் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 2 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் 6% கொழுப்புச் சத்து கொண்ட அமுல் கோல்டு பாலின் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 4 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கடைசியாக இந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் விலை உயர்ந்தது. பால் உற்பத்தி மற்றும் பதப்படுத்துதலுக்கான உள்ளீட்டுச் செலவுகள் கடுமையாக உயர்ந்ததன் காரணமாக இந்த விலை உயர்வு என நிறுவனம் தெரிவித்தது.
Summary
Amul brand, has raised milk prices by Rs 2-4 per litre effective Thursday.
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