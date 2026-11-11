வெள்ளை மாளிகைக்கு தற்காலிக அரசியல் நிம்மதி | US House | Trump | Defense Secretary Hegseth
அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பீட் ஹெக்செத் மீதான பதவி நீக்க நடவடிக்கையை, அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் குடியரசுக் கட்சியினரால் செவ்வாய்க்கிழமை தோற்கடிக்கப்பட்டது.அது பற்றிய செய்தித்தொகுப்பு...
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