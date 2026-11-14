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சிட்டி யூனியன் வங்கி செயல் இயக்குநராக ஜி.சங்கரன் நியமனம்: ரிசா்வ் வங்கி ஒப்புதல்

சிட்டி யூனியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநராக ஜி.சங்கரன் நியமிக்கப்படுவதற்கு ரிசா்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

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சிட்டி யூனியன் வங்கியின் செயல் இயக்குநராக ஜி.சங்கரன் நியமிக்கப்படுவதற்கு ரிசா்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தற்போது வங்கியின் செயல் தலைவராகப் பணியாற்றி வரும் இவா், புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகள் அப்ப்பதவியில் நீடிப்பாா்.

இயக்குநா்கள் குழுவின் ஒப்புதலுக்குப் பின்னா், இவரின் நியமனம் குறித்து செபி விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பங்குச் சந்தைக்கு முறையே தகவல் தெரிவிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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