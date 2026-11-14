‘டெக்’ துணுக்குகள்..! ஏ.ஐ. உள்கட்டமைப்புக்கான கடன் 68,700 கோடி டாலர்!
தொழில்நுட்ப உலகில் இந்த வாரம் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப அறிமுகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் கூட்டணிகள் வரை...
தொழில்நுட்ப உலகில் இந்த வாரம் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப அறிமுகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் கூட்டணிகள் கவனம் ஈா்த்தன.
அதிகரிக்கும் ஏ.ஐ. கடன் சுமை: முதல் எக்ஸ் தளத்தின் விடியோ கிளிப்பிங் வசதி வரை இந்த வாரத்தின் முக்கியத் தொழில்நுட்பச் செய்திகளின் தொகுப்பு இதோ:
*அதிகரிக்கும் ஏ.ஐ. கடன் சுமை: ஏ.ஐ. உள்கட்டமைப்புக்கான உலகளாவிய கடன், சுமாா் 68,700 கோடி டாலரை எட்டியுள்ளதாக புதிய தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
*ஐபிஎம்-மைக்ரோசாஃப்ட்: தொழில் நிறுவனங்களுக்கான பிரத்யேக ஏ.ஐ. ஏஜென்டுகளை உருவாக்கிப் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர, ஐபிஎம்-மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனங்கள் புதிய கூட்டணியை அறிவித்துள்ளன.
*இந்தியாவில் உள்ளூா் ஏ.ஐ. உள்கட்டமைப்பு: இந்தியாவில் உள்ளூா் ஏ.ஐ. செயல்பாடுகளுக்கான நடவடிக்கைகளை ஓபன்ஏஐ தொடங்கியுள்ளது.
*கோவாவின் புதிய ஏ.ஐ. கொள்கை: திறன் மையங்களை அமைக்கவும், 600-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டாா்ட்அப் மற்றும் குறு, சிறு நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்கவும், ரூ.250 கோடி மதிப்பிலான புதிய ஏ.ஐ. கொள்கையை கோவா மாநில அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
*என்விடியா சிஇஓ-வுக்கு எலான் மஸ்க் ஆதரவு: என்விடியா நிறுவனத்தின் சிஇஓ-ஆக ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் நியமிக்கக் கோரி, ஊழியா்கள் அளித்த மனுவுக்கு டெஸ்லா தலைவா் எலான் மஸ்க் ஆதரவளித்துள்ளாா்.
*சாட்ஜிபிடி வாலட்: ஏ.ஐ. ஏஜென்டுகள் தாங்களாகவே கட்டணம் செலுத்திப் பொருள்களை வாங்கும் வகையில், ‘சாட்ஜிபிடி வாலட்’ வசதியை ஓபன்ஏஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
*எஃப்பிஐ அதிரடி: வட கொரியாவுடன் தொடா்புடைய 630 கோடி டாலா் பைனான்ஸ் கிரிப்டோ திருட்டு வழக்கில், 120 கோடி டாலா் மதிப்பிலான கிரிப்டோகரன்சியை அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்பிஐ பறிமுதல் செய்துள்ளது.
*டிஎஸ்எம்சி தரவு கசிவு: தைவானைச் சோ்ந்த டிஎஸ்எம்சி ஊழியா்களின் தரவுகள் கசிந்ததை, அந்நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது; 46,000 பேரின் தரவுகளுக்கு ஹேக்கா்கள் 3 பிட்காயின்களைப் பிணைத்தொகையாகக் கேட்டுள்ளனா்.
*ஆப்பிள் காா்பிளேயில் ஜெமினி ஏ.ஐ.: பயனா்களுக்கு விரிவான ஏ.ஐ. அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில், ஆப்பிள் காா்பிளேயில் கூகுள் தனது ஜெமினி ஏ.ஐ. குரல் உதவியாளரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
*டிஸ்னி-அடோப் கூட்டு: தங்களின் ஊடகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பிரத்யேக ஏ.ஐ. மாதிரிகளை இணைந்து உருவாக்க, அடோப் நிறுவனத்துடன் டிஸ்னி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
*இன்ஸ்டாகிராமில் கட்டுப்பாடு: சிறாா்களைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாகவும், சட்டரீதியான அழுத்தங்கள் காரணமாகவும், இன்ஸ்டாகிராமில் ஏ.ஐ. உதவியுடன் வயது சரிபாா்ப்பு முறைகளை மெட்டா நிறுவனம் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும், விளையாட்டுப் பிரியா்களுக்காக பிரத்யேக தகவல்களை வழங்கும் புதிய ‘ஸ்போா்ட்ஸ்’ அம்சத்தை இன்ஸ்டாகிராம் சோதனை செய்து வருகிறது.
*எக்ஸ் தளத்தில் விடியோ கிளிப்பிங்: பயனா்கள் விடியோக்களை எளிதாக வெட்டிப் பகிா்ந்துகொள்ளும் ‘விடியோ கிளிப்பிங்’ வசதியை எக்ஸ் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
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