ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை அதிகரிப்பு!
லாபம் ஈட்டுவதற்காக முதலீட்டாளர்கள் திரும்பியதால், ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ.1,857 உயர்ந்து ரூ.1.69 லட்சமாக அதிகரித்தது.
கட்டி வெள்ளி
புதுதில்லி: குறைந்த விலையில் வெள்ளியை வாங்கி லாபம் ஈட்டுவதற்காக முதலீட்டாளர்கள் சந்தைக்குத் திரும்பியதால், ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ.1,857 உயர்ந்து ரூ.1.69 லட்சமாக அதிகரித்தது.
மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் சந்தையில், டிசம்பர் மாத டெலிவரிக்கான வெள்ளி ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் விலை ரூ.1,857 உயர்ந்து 10 கிராமுக்கு ரூ. 1,69,720 ஆக அதிகரித்தது.
பொருட்களுக்கான வர்த்தகச் சந்தையில், வெள்ளியின் ஒப்பந்த விலை கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று வர்த்தக முடிவில் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.1,76,309 ஆக இருந்த நிலையில் இது ரூ.8,446 சரிந்து 5 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்து கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.1,67,863 ஆக நிலைபெற்றது.
சர்வதேச சந்தையில், டிசம்பர் மாத டெலிவரிக்கான காமெக்ஸ் வெள்ளி ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் விலை 1 சதவீதம் உயர்ந்து அவுன்ஸு ஒன்றுக்கு 47.31 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.
அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவாக இருப்பதும், அடுத்த மாதம் ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருவதால் வெள்ளியின் விலை கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த நிலைகளுக்கு அருகிலேயே தொடர்ந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது.
Summary
Silver prices staged a mild recovery on Tuesday, rising by Rs 1,857 to Rs 1.69 lakh per kg in futures trade.
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