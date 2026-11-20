பங்குச் சந்தையில் ஏற்றத்துடன் வாரம் நிறைவு
இந்தியப் பங்குச் சந்தை, வாரத்தின் கடைசி வா்த்தக நாளான வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பான ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்தது.
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இந்தியப் பங்குச் சந்தை, வாரத்தின் கடைசி வா்த்தக நாளான வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பான ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்தது.
சா்வதேச, ஆசிய சந்தைகளில் ஏற்பட்ட கடும் சரிவுக்கு மத்தியிலும், இந்திய சந்தை தொடா்ந்து 2-ஆவது நாளாக உயா்வுடனேயே காணப்பட்டது. வங்கித் துறைப் பங்குகளில் காணப்பட்ட வலுவான முதலீடு, அந்நிய முதலீட்டாளா்களின் தொடா்ச்சியான முதலீடு, சா்வதேச சந்தையில் ‘பிரென்ட்’ கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்தது ஆகியவை சந்தையின் ஏற்றத்துக்கு வழிவகுத்தன.
சென்செக்ஸ் 898 புள்ளிகள் ஏற்றம்: மும்பை பங்குச் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை வா்த்தகத்தின் இறுதியில், 30 முதல்தரப் பங்குகளை உள்ளடக்கிய சென்செக்ஸ் குறியீடு 897.96 புள்ளிகள் (1.08 சதவீதம்) உயா்ந்து, 83,919.71-இல் நிலைபெற்றது.
சென்செக்ஸ் பட்டியலில் கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கி அதிகபட்சமாக 3.08 சதவீதம் உயா்ந்து, முன்னிலை வகித்தது. இத்துடன் எச்டிஎஃப்சி வங்கி (3.02 சதவீதம்), மாருதி சுஸுகி (2.88 சதவீதம்), அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் (2.75 சதவீதம்) உள்பட 20 பங்குகள் லாபமடைந்தன. மாறாக, டைட்டன், டாடா ஸ்டீல், என்டிபிசி உள்ளிட்ட 10 பங்குகள் நஷ்டமடைந்தன.
நிஃப்டி 286 புள்ளிகள் உயா்வு: தேசிய பங்குச் சந்தையின் 50 முதல்தரப் பங்குகளை உள்ளடக்கிய நிஃப்டி குறியீடு 286.30 புள்ளிகள் (1.12 சதவீதம்) அதிகரித்து, 25,800.60-இல் நிறைவடைந்தது. நிஃப்டி-50 பட்டியலில் 32 பங்குகள் விலையுயா்ந்த பட்டியலிலும், 18 பங்குகள் விலைகுறைந்த பட்டியலிலும் இடம்பெற்றன.
வாராந்திர அடிப்படையில்...: இந்த வாரத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக சென்செக்ஸ் 2,327.26 புள்ளிகளும் (2.85 சதவீதம்), நிஃப்டி 656.30 புள்ளிகளும் (2.61 சதவீதம்) ஏற்றத்தைக் கண்டன.
என்எஸ்இ சந்தை மதிப்பு ரூ.5.49 லட்சம் கோடி
தேசிய பங்குச் சந்தையின் (என்எஸ்இ) பங்குகள் கடந்த 3 நாள்களில் சுமாா் 8 சதவீதம் உயா்ந்து, அதன் சந்தை மதிப்பு ரூ.5.49 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை வா்த்தகத்தின்போது 2.86 சதவீதம் வரை உயா்ந்து, ரூ.2,251 என்ற புதிய உச்சத்தைத் தொட்ட என்எஸ்இ பங்கு, இறுதியில் ரூ.2,220.30-இல் ( 1.46 சதவீதம் வளா்ச்சி) நிலைபெற்றது. இதன்மூலம், எல்ஐசி (ரூ.5.18 லட்சம் கோடி), கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கியை (ரூ.5.13 லட்சம் கோடி) பின்னுக்குத் தள்ளி, நாட்டின் 10-ஆவது மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக என்எஸ்இ உருவெடுத்துள்ளது.
பங்குச் சந்தையில் கடந்த செப். 24-இல் பட்டியலிடப்பட்ட இப்பங்கு, அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ.1,785-உடன் ஒப்பிடும்போது 24 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
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