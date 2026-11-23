எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட்! ஃபெடரல் வங்கி இயக்குநர் வாழ்த்து!
எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் நாளிதழுக்கு ஃபெடரல் வங்கி மேலாண் இயக்குநரும் தலைமை செயல் நிர்வாகியுமான கே.வி.எஸ். மணியன் வாழ்த்து
கே.வி.எஸ். மணியன்
தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தேசிய வணிக நாளிதழ் தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் வெளியீட்டுக்கு ஏராளமானோர் தங்களது வாழ்த்துகளை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.
தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தேசிய வணிக நாளிதழான 'தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட்' (The Financial Standard) வாசகர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலம், ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம், நாட்டின் வணிகம், சந்தைகள் மற்றும் உலகத்தை வடிவமைக்கும் காரணிகளை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும் இதழியலை முன்னெடுப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டை தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமம் உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஃபெடரல் வங்கி மேலாண் இயக்குநரும் தலைமை செயல் நிர்வாகியுமான கே.வி.எஸ். மணியன் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தப் புதிய தொடக்கத்திற்காக 'ஃபைனான்சியல் ஸ்டாண்டர்ட்' (Financial Standard) பின்னணியில் உள்ள ஒட்டுமொத்தக் குழுவினருக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அன்றாட முடிவுகள் முதல் தேசங்களை வடிவமைக்கும் கொள்கைகள் வரை, பொருளாதாரம் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் தொடுகிறது. தெளிவான செய்திகள், ஆழமான பார்வைகள் மற்றும் அர்த்தமுள்ள பகுப்பாய்வுகள் மூலம் இந்தத் தொடர்புகளை மக்கள் புரிந்துகொள்ள நிதிசார் இதழியல் (Financial Journalism) முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்களில் வாசகர்களுக்கு அதிகத் தெளிவு, ஆழமான நுண்ணறிவு மற்றும் புதிய கண்ணோட்டங்களை வழங்கி, வணிக மற்றும் பொருளாதார நாளிதழியலில் 'தி ஃபைனான்சியல் ஸ்டாண்டர்ட்' ஒரு புதிய அணுகுமுறையைக் கொண்டு வரும் என்று நான் நம்புகிறேன்.
கேரளத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட முதல் தேசிய நிதிசார் நாளிதழ் என்ற வகையில், இது மாநிலத்திற்கும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும். கேரளம் எப்போதும் ஃபெடரல் வங்கியுடன் (Federal Bank) ஒரு சிறப்பான பிணைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இது இந்தத் தருணத்தை எங்களுக்கு மேலும் அர்த்தமுள்ளதாக்குகிறது.
'தி ஃபைனான்சியல் ஸ்டாண்டர்ட்' மற்றும் அதன் ஒட்டுமொத்தக் குழுவினரும் வரும் ஆண்டுகளில் எல்லா வெற்றிகளையும் பெற வாழ்த்துகிறேன் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
K.V.S. Manian, Managing Director and CEO of Federal Bank, extends his best wishes to 'The Financial Standard' newspaper, part of the Express Group.
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