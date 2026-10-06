The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
‘முதுகில் குத்தும் தவெக அரசுக்கு செவிலியர்கள்தான் இரையா?’ - முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைவுசெவிலியர்களின் போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ்மதுராந்தகம்: வாக்குச்சாவடியில் இயந்திரத்தில் பழுது - வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 6)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக...

gold and silver rate today

தங்கம் விலை - படம்: IANS

Published On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(அக். 6) சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்துள்ளது.

வாரத் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை விலை மாற்றமின்றி சவரன் ரூ.1,09,400-க்கு விற்பனையானது.

தங்கம் விலை கடந்த அக். 3-ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ரூ.13,675-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ.1,09,400-க்கும் விற்பனையானது. தொடர்ந்து திங்கள்கிழமை விலையில் மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனையானது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ரூ. 1,09,280-க்கும் கிராமுக்கு குறைந்து ரூ. 13,660-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2 .45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has decreased by Rs. 120 per sovereign today (Oct. 6).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (அக். 1)

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (அக். 1)

தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்! (செப். 29)

தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்! (செப். 29)

தங்கம், வெள்ளி அதிரடி விலை குறைவு! எவ்வளவு?- செப். 28 நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி அதிரடி விலை குறைவு! எவ்வளவு?- செப். 28 நிலவரம்!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,920 சரிவு! வெள்ளியும் குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (செப். 11)

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,920 சரிவு! வெள்ளியும் குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (செப். 11)

விடியோக்கள்

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!

ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER