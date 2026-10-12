செப்டம்பர் 2026ல் இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையான டாப் 10 கார்கள்!
இந்தியாவில் 2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் அதிகம் விற்பனையான டாப் 10 கார்களின் பட்டியல்..
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இந்தியாவில் 2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் அதிகம் விற்பனையான டாப் 10 கார்களின் பட்டியல் வெளியிகியுள்ளன.
மாருதி சுஸுகி பலேனோ - செப்டம்பர் 2026-ல் இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையான காராக இது திகழ்கிறது. கடந்த ஆண்டை விட இதன் விற்பனை கிட்டத்தட்ட இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. மொத்தம் 25,391 கார்கள் விற்பனையான நிலையில், பிரீமியம் ஹேட்ச்பேக் 12,219 யூனிட்கள் விற்பனையாகி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.
டாடா நெக்ஸான் – 20,456 யூனிட்கள் விற்பனையாகியுள்ளது. செப்டம்பர் 2025-ல் இருந்த 22,573 யூனிட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 9% சரிவு. இருப்பினும் டாடா நெக்ஸான் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது. 20,000-க்கும் மேற்பட்ட யூனிட்கள் விநியோகிக்கப்பட்ட நிலையில், டாடா மோட்டார்ஸின் விற்பனை எண்ணிக்கையில் இது தொடர்ந்து முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது.
டாடா பஞ்ச் – இது மொத்தம் 20,333 யூனிட்களை விற்பனையாகியுள்து. இது நெக்ஸானை விட வெறும் 123 யூனிட்கள் மட்டுமே குறைவு. என்ட்ரி-லெவல் எஸ்யூவி பிரிவில் இது 28% வருடாந்திர வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.
மாருதி சுஸுகி ஃப்ரான்க்ஸ் – கடந்த ஆண்டு 13,767 யூனிட்களாக இருந்த ஃப்ரான்க்ஸ் விற்பனை, தற்போது 19,282 யூனிட்களாக உயர்ந்துள்ளது. இது 40% வளர்ச்சியைக் குறிப்பதோடு, மாருதி சுஸுகியின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்காக மாறியுள்ளது.
மாருதி சுஸுகி வேகன் ஆர் - 18,835 யூனிட்கள் விற்பனையாகி, 22% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது. இது தொடர்ந்து இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனையாகும் கார்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
மாருதி சுஸுகி டிசையர் - 17,754 யூனிட்கள் விற்பனையாகியுள்ளது. இது கடந்தாண்டை விட 11% குறைவு. முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்பெற்ற ஒரே செடான் ரக கார் இதுவேயாகும்.
ஹூண்டாய் கிரெட்டா - செப்டம்பர் மாதத்தில் 17,657 யூனிட்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு விற்பனையான 18,861 யூனிட்களை விட 6% குறைவு. இருப்பினும், நாட்டின் முதல் 10 பயணிகள் வாகனங்களில் ஒன்றாக இது தொடர்கிறது.
மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட் - 17,399 யூனிட்கள் விற்பனை செய்துள்ளது. இது செப்டம்பர் 2025-ஐ விட 12% அதிகமாகும்.
மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ - 17,313 யூனிட்கள் விற்பனை செய்துள்ளன. கடந்தாண்டு செப்டம்பரில் 18,372 யூனிட்கள் விற்பனையான நிலையில் 6 % குறைவு.
மாருதி சுசுகி எர்டிகா - 16,911 யூனிட்கள் விற்பனையாகியுள்ளது. இது ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட வாகனங்களுக்கான வலுவான தேவையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
Top 10 best-selling cars in September 2026
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