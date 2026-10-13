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நடப்பு வாரத்தில் 6 நிறுவனங்களின் ஐபிஓ வெளியீடு

ஜெட்வொ்க், ஃபியூஷன் சி.எக்ஸ். உள்பட 6 நிறுவனங்கள், நடப்பு வாரத்தில் தங்களின் ஆரம்ப பொதுப் பங்கு வெளியீட்டை மேற்கொள்கின்றன.

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ஜெட்வொ்க், ஃபியூஷன் சி.எக்ஸ். உள்பட 6 நிறுவனங்கள், நடப்பு வாரத்தில் தங்களின் ஆரம்ப பொதுப் பங்கு வெளியீட்டை (ஐபிஓ) மேற்கொள்கின்றன.

இந்த 6 நிறுவனங்களும் சோ்ந்து புதிய பங்குகளின் வாயிலாக ரூ.3,330 கோடி மற்றும் உரிமையாளா்கள் வசமுள்ள பங்குகளின் விற்பனை மூலம் ரூ.6,957.78 கோடி என மொத்தம் ரூ.10,287.78 கோடி நிதியைத் திரட்டவுள்ளன.

இந்திய தீயணைப்பு உபகரணங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான எச்.டி. ஃபயா் புரொடெக்ட்-இன் ரூ.712.13 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 13) தொடங்கியது. ஒரு பங்கின் விலை வரம்பு ரூ.258-271 என நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முழுமையாக உரிமையாளா்கள் வசமுள்ள பங்குகள் மட்டுமே விற்கப்படவுள்ளன.

தொடா்ந்து புதன்கிழமையன்று (அக். 14), சா்வதேச பிபிஓ நிறுவனமான ஃபியூஷன் சி.எக்ஸ்.-இன் ரூ.702 கோடி ஐபிஓ (பங்கு விலை ரூ.275-289) தொடங்குகிறது. இதில் ரூ.500 கோடி மதிப்பிலான புதிய பங்குகளும், ரூ.202 கோடிக்கு உரிமையாளா்கள் வசமுள்ள பங்குகளும் விற்கப்படவுள்ளன.

வியாழக்கிழமையன்று (அக். 15), பெங்களூரைச் சோ்ந்த சா்வதேச உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜெட்வொ்க் மேனுஃபேக்சரிங் பிசினஸ்-இன் ரூ.5,012.33 கோடி ஐபிஓ தொடங்குகிறது. ஒரு பங்கின் விலை வரம்பு ரூ.143-151 என நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரூ.2,830 கோடி மதிப்பிலான புதிய பங்குகளும், ரூ.2,182.33 கோடிக்கு உரிமையாளா்கள் வசமுள்ள பங்குகளும் விற்கப்படவுள்ளன.

அதேநாளில், பெங்களூரைச் சோ்ந்த பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டோன்போ இமேஜிங் இந்தியாவின் ரூ.852.18 கோடி ஐபிஓ (பங்கு விலை ரூ.665-700), மின் பரிமாற்ற அமைப்புகளைத் தயாரிக்கும் பான்ஃபிக்லியோலி டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ரூ.2,533.66 கோடி ஐபிஓ (பங்கு விலை ரூ.558-586) மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் தயாரிக்கும் சஹஜானந்த் மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்தின் ரூ.475.48 கோடி ஐபிஓ (பங்கு விலை ரூ.327-344) தொடங்குகிறது. இந்த 3 நிறுவனங்களிலும் முழுமையாக உரிமையாளா்கள் வசமுள்ள பங்குகள் மட்டுமே விற்கப்படவுள்ளன.

இந்த ஐபிஓ மூலம் திரட்டப்படும் நிதியானது, நிறுவனங்களின் வா்த்தக விரிவாக்கம், மூலதனச் செலவுகள், கடன் அடைப்பு, நடைமுறை மூலதனத் தேவைகள் மற்றும் பிற நிா்வாகத் தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

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