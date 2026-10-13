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பிரஸ்டீஜ் எஸ்டேட்ஸ் 2வது காலாண்டு விற்பனை 20% அதிகரிப்பு!

பிரஸ்டீஜ் எஸ்டேட்ஸ் 2 வது காலாண்டில் அதன் விற்பனை முன்பதிவு 20% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்ததாக தெரிவித்தது.

பிரஸ்டீஜ் எஸ்டேட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட்

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புதுதில்லி: முன்னணி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான பிரஸ்டீஜ் எஸ்டேட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட், செப்டம்பர் 2026 உடன் முடிவடைந்த 2 வது காலாண்டில், அதன் விற்பனை முன்பதிவு 20 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், குறிப்பாகப் பெரிய மற்றும் பிரபலமான நிறுவனங்களின் வீடுகளுக்கான தேவை அதிகரித்ததே இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் என்றது.

2026-27 நிதியாண்டின் 2 வது காலாண்டில், குடியிருப்புப் பிரிவு வணிகத்தில் ரூ. 7,225 கோடி மதிப்பிலான விற்பனை முன்பதிவுகள் பதிவானதாக தெரிவித்துள்ளது. இதில் மொத்தம் 58.4 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான 3,910 வீடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் பாதியில், நிறுவனம் மொத்தம் 118.8 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான 7,247 வீடுகளை விற்பனை செய்து ரூ. 13,804.3 கோடி மதிப்பிலான விற்பனை முன்பதிவுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஜூன் 2026 நிலவரப்படி, பிரஸ்டீஜ் எஸ்டேட்ஸ் குழுமம் மொத்தம் 2,160 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான 319 திட்டங்களை நிறைவு செய்து ஒப்படைத்துள்ளது. தற்போது 2,290 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான 137 திட்டங்கள் செயல்படுத்தும் நிலையில் உள்ளது.

Summary

Prestige Estates Projects Ltd reported a 20 per cent growth in its sales bookings.

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