ஒன்பிளஸ் தயாரிப்புகளுக்கு அமேசானில் என்னென்ன தள்ளுபடி?
அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் ஒன்பிளஸ் நிறுவனத் தயாரிப்புகளுக்கு உள்ள விழாக்கால சலுகைகள் குறித்து...
ஒன்பிளஸ் தயாரிப்புகள் - படம் / நன்றி - ஒன்பிளஸ்
அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் ஒன்பிளஸ் நிறுவனத் தயாரிப்புகளுக்கு ஏராளமான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒன்பிளஸ் நார்டு 6, ஒன்பிளஸ் பேட் (கையடக்கக் கணினி), ஒன்பிளஸ் இயட் பட்ஸ் உள்ளிட்ட தயாரிப்புகளுக்கு விழாக்கால சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆயுதபூஜை, விஜயதசமி, தீபாவளி என அடுத்தடுத்துவரும் பண்டிகைகளையொட்டி அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்தவகையில் ஒன்பிளஸ் தயாரிப்புகளுக்கு அமேசானில் உள்ள சலுகைகள் குறித்துக் காணலாம்.
ஒன்பிளஸ் நார்டு 6 ஸ்மார்ட்போனின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 52,999. அமேசானில் ரூ. 44,999-க்கு கிடைக்கிறது. ரூ. 8,000 தள்ளுபடி.
ஒன்பிளஸ் நார்டு சிஇ6 ஸ்மார்ட்போனின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 40,999. அமேசானில் ரூ. 35,999-க்கு கிடைக்கிறது. ரூ. 5,000 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்பிளஸ் என்6 ஸ்மார்ட்போனின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 30,999. அமேசானில் ரூ. 23,499-க்கு கிடைக்கிறது. ரூ. 7, 500 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்பிளஸ் நார்டு சிஇ6 லைட் ஸ்மார்ட்போனின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 33,999. அமேசானில் ரூ. 28,499-க்கு கிடைக்கிறது. ரூ. 5, 500 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்பிளஸ் 15ஆர் லைட் ஸ்மார்ட்போனின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 61,000. அமேசானில் ரூ. 56,999-க்கு கிடைக்கிறது. ரூ. 4000 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்பிளஸ் என்6எக்ஸ் லைட் ஸ்மார்ட்போனின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 26,999. அமேசானில் ரூ. 18,499-க்கு கிடைக்கிறது. ரூ. 8500 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோன்று ஒன்பிளஸ் நார்டு பட்ஸ் 3ஆர் விலை ரூ. 1,999. சலுகையாக ரூ. 1,749-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஒன்பிளஸ் நார்டு பட்ஸ் 4 ப்ரோ விலை ரூ. 4,999. சலுகையாக ரூ. 3,999-க்கு விற்பனையாகிறது.
ஒன்பிளஸ் நார்டு பட்ஸ் 4 விலை ரூ. 6,499. சலுகையாக ரூ. 5,999-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
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