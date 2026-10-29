ஒன்பிளஸ் டேப், ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு தீபாவளி அதிரடி சலுகைகள்! என்னென்ன?
தீபாவளியையொட்டி ஒன்பிளஸ் தயாரிப்புகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சலுகைகள் குறித்து...
ஒன்பிளஸ் - AI
தீபாவளியையொட்டி ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தில் ஏராளமான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன், கையடக்கக் கணினி (டேப்), இயர் பட்ஸ் உள்ளிட்டவற்றிற்கு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பல்வேறு நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளுக்கு சலுகைகளை அறிவித்து வருகின்றன. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வங்கிச் சலுகைகள், வட்டியில்லா தவணைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்தவகையில் ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தில் ஸ்மார்ட்போன், கையடக்கக் கணினி (டேப்), இயர் பட்ஸ் உள்ளிட்டப் பொருள்களுக்கு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்பிளஸ் இணையதளப் பக்கம், அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளம் மற்றும் ஒன்பிளஸ் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் இந்தச் சலுகைகள் கிடைக்கும்.
ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போன் தள்ளுபடி விலை ரூ. 84,999. வங்கிச் சலுகையாக ரூ. 3,000 கொடுக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் ரூ. 81,999க்கு இதனைப் பெற முடியும். பழைய ஸ்மார்ட்போனை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்தால் ரூ. 37,600 வரை கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெற முடியும். இதனால் ரூ. 60,000க்கு ஒன்பிளஸ் 15 ஸ்மார்ட்போனை பெற முடியும்.
ஒன்பிளஸ் 15 ஆர் ஸ்மார்ட்போன் 256 GB + 12 GB உள்நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் ரூ. 69,999. எஸ்பிஐ வங்கி அட்டையைப் பயன்படுத்தி வாங்கினால், ரூ. 6,500 சலுகை வழங்கப்படுகிறது.
பழைய ஸ்மார்ட்போனை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்துகொண்டால் ரூ. 46,750க்கு இந்த ஸ்மார்ட்போனை பெறலாம்.
ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளப் பக்கத்தில் ஒன்பிளஸ் நார்டு 6 விலை ரூ. 47,999. எஸ்பிஐ வங்கிக் கடன் அட்டையைப் பயன்படுத்தினால் ரூ. 3,000 தள்ளுபடி கிடைக்கும். இந்தச் சலுகைகள் மூலம் ரூ. 36,400க்கு ஒன்பிளஸ் நார்டு 6-ஐ பெற முடியும்.
ஒன்பிளஸ் பேட் 4 விலை சலுகையுடன் ரூ. 62,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிச் சலுகை ரூ. 4,500.
ஒன்பிளஸ் பேட் லைட் சலுகை விலையுடன் ரூ. 22,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிக் கடன் அட்டை மூலம் ரூ. 2,000 கூடுதல் தள்ளுபடி பெறலாம்.
ஒன்பிளஸ் பட்ஸ் ப்ரோ 3 சலுகை விலை ரூ. 8,999.
ஒன்பிளஸ் பட்ஸ் 4 சலுகை விலை ரூ. 5,399.
ஒன்பிளஸ் நார்டு பட்ஸ் 4 ப்ரோ சலுகை விலை ரூ. 3,599.
ஒன்பிளஸ் நார்டு பட்ஸ் 4 சலுகை விலை ரூ. 2,699 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Diwali Dhamaka offers on OnePlus tablets and smartphones! What are they
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