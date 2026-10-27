ஐபோன் விலையில் இன்ஃபினிக்ஸ் ஜிடி 50 ப்ரோ! கேம் பிரியர்களுக்கான அம்சங்கள்!
இன்ஃபினிக்ஸ் நிறுவனத்தில் புதிதாக ஜிடி 50 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் இன்று அறிமுகமாகியுள்ளது குறித்து...
இன்ஃபினிக்ஸ் ஜிடி 50 ப்ரோ - படம் / நன்றி - இன்ஃபினிக்ஸ்
இன்ஃபினிக்ஸ் நிறுவனத்தில் புதிதாக ஜிடி 50 ப்ரோ என்ற ஸ்மார்ட்போன் இன்று (அக். 27) அறிமுகமாகியுள்ளது. கேம் பிரியர்களைக் கவரும் வகையிலான சிறப்பம்சங்களுடன் இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அக். 30 முதல் விற்பனை தொடங்கவுள்ளது.
சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட இன்ஃபினிக்ஸ் நிறுவனம், இந்திய பயனர்களைக் கவரும் வகையிலான தயாரிப்புகளை அறிமுகம் செய்து வருகிறது.
பட்ஜெட் விலையில் ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகம் செய்து வந்த நிலையில், பிரீமியம் பயனர்களைக் கவரும் வகையில் ஜிடி 50 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனை தற்போது அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஐபோன் 16-க்கு நிகராக, இதன் விலை ரூ. 69,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலைக்கு ஏற்ற சிறப்பம்சங்கள் உள்ளதா? என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்.
சிறப்பம்சங்கள்
6.78 அங்குல அமோலிட் திரை உடையது.
1.5K (1,208×2,644) பிக்ஸல் தரம் கொண்டது.
திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 144Hz திறன்.
திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 4,500 நிட்ஸ் திறன் கொண்டது.
கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 2, கண்களை பாதிக்காத வகையில் லோ ப்ளூ லைட் தரத்துடன் அறிமுகம்.
மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8400 சிப்செட் புராசஸர் உடையது.
ஆன்டிராய்டு 16 இயங்குதளம் கொண்டது.
12 GB உள்நினைவகம், 256 GB நினைவகம் உடையது.
பிரசர் சென்சிடிவ் ஷோல்டர் பட்டன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 10 வகையான அழுத்த நிலைகளைக் கொடுத்து பட்டனை இயக்க முடியும். இதனால் விளையாட்டில் உள்ள பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு இதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
6,500mAh பேட்டரி திறன்; வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 45W திறன் கொண்டது. 10W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் செய்துகொள்ளலாம்.
இதன் எடை 198 கிராம். இதனால் கைகளில் வைத்துக்கொண்டு விளையாடுவது சுலபம். நீண்ட நேரம் கையில் வைத்திருந்தாலும், பயனர்களுக்கு சோர்வை ஏற்படுத்தாது.
Summary
Infinix GT 50 Pro Android 16 gaming smartphone launched in India
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