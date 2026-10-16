பங்குச்சந்தை: சென்செக்ஸ் 113 புள்ளிகள் சரிவுடன் தொடக்கம்!
இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகம் - சித்திரிப்பு
இந்த வாரத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் மாறிமாறி வர்த்தகமாகி வருகின்றன. நேற்று ஏற்றத்துடன் முடிந்த பங்குச்சந்தைகள் இன்று (அக். 16) சரிவுடன் தொடங்கியுள்ளன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று (அக். 16) காலை 113 புள்ளிகள் சரிந்து 74,187 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கியது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 27.20 புள்ளிகள் குறைந்து 22,967.15 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிஃப்டி50-ல் டெக் மஹிந்திரா, விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் ஆகியவை அதிக லாபம் ஈட்டின.
Summary
Sensex declines 113 points to 74,187 in early trade; Nifty dips 27.20 points to 22,967.15
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