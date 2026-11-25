பங்குச்சந்தை: 2,000 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ்! மகிழ்ச்சியில் முதலீட்டாளர்கள்!
இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தை - ANI
இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்த நிலையில் நேற்று (செவ்வாய்) விடுமுறையையடுத்து இன்று (நவ. 25) காலை பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் உயர்வுடன் தொடங்கியது.
காலை முதலே மிகப்பெரும் லாபத்துடன் பங்குச்சந்தைகள் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 83,436.89 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் பகல் 11.30 மணி நிலவரப்படி 1,950.93 புள்ளிகள் உயர்ந்து 84,386.92 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 561.90 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,911.55 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிதிச் சேவைகள், வங்கிகள், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் லாபம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நிஃப்டி50, சென்செக்ஸ் உயர்ந்தன.
நிஃப்டி50-ல் ஹெச்டிஎப்சி வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் ஆகியவை அதிக லாபம் பெற்றன.
நிஃப்டி மிட்கேப் 0.5 சதவீதம் உயர்ந்தது, நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 0.26 சதவீதம் சரிந்தது.
துறை வாரியாக, நிஃப்டி தகவல் தொழில்நுட்பம், நிதிச் சேவைகள், வங்கி, தனியார் வங்கி பங்குகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டன, அதேசமயம் நிஃப்டி மீடியா, மெட்டல் ஆகிய துறைகள் சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன.
சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் டைட்டன் தவிர மற்ற நிறுவன பங்குகள் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
அமெரிக்காவின் முன்னணி ஏ.ஐ. சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியாவின் சிஇஓ-ஆக ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து உலக பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றம் கண்டு வருகின்றன.
Summary
Stock Market: Sensex at day high, surges 1,900 pts, Nifty tops 25,900
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