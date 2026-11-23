என்விடியாவின் சிஇஓவாக மீண்டும் ஜென்சன் ஹுவாங் நியமனம்!
என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக (சிஇஓ) ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
ஜென்சன் ஹுவாங் - படம் - ஏபி
அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த உலகின் முன்னணி சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக (சிஇஓ) ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சீன உளவாளியாகச் சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடனான தனிப்பட்ட உறவு தேச பாதுகாப்புக்கு எதிரானதாக அமையும் என குற்றச்சாட்டு எழுந்ததால், தனது பதவியை கடந்த 13 ஆம் ஆண்டு ஜென்சன் ராஜிநாமா செய்திருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் அப்பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சீன உளவாளி உடனான தொடர்பு, நாட்டின் பாதுகாப்புத் தன்மையை பாதிக்கும் என வெளிப்படையாக பலரால் விமர்சிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்திய மதிப்பில் பல லட்சம் கோடி வரையிலான சந்தை மதிப்பை என்விடியா நிறுவனம் இழந்து வந்தது.
இதனால் முதலீட்டாளர்களும் பங்குதாரர்களும் மீண்டும் ஜென்சனை தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக நியமிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துவந்தனர்.
இந்நிலையில், என்விடியா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு ஒருமனதாக வாக்களித்து மீண்டும் ஜென்சன் ஹுவாங்கை சிஇஓவாக நியமிக்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இந்த முடிவை எடுக்கும் செயல்பாட்டின் போது, அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் உயர் மட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து என்விடியா குழு கருத்துகளைப் பெற்றது.
அக்கருத்துகளின் அடிப்படையில், ஹுவாங் மீண்டும் பணியில் அமர்த்தப்படுவது தேசிய பாதுகாப்பிற்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலையும் ஏற்படுத்தாது என்று வாரியம் உறுதியாக நம்புவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு ஜென்சன் பேசியதாவது:
''என்விடியாவுக்கு மீண்டும் திரும்புவது பெருமை மிகுந்த தருணம். உலகின் புதிய தொழில் புரட்சிக்கு வித்திடும் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் முதன்மைப் பட்டியலில் உள்ள நிறுவனத்தில் மீண்டும் இணைவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது'' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Nvidia reinstates Jensen Huang as CEO
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