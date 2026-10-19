வாரத்தின் முதல் நாளே உயர்ந்தது தங்கம் விலை! (அக். 19)
வாரத்தின் முதல் நாளில் தங்கம் விலை உயர்வைக் கண்டுள்ளது குறித்து...
தங்க நகை - கோப்புப் படம்
வாரத்தின் முதல் நாளில் தங்கம் விலை உயர்வைக் கண்டுள்ளது. கிராமுக்கு 32 ரூபாயும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் வரையும் உயர்ந்துள்ளது.
ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு மற்றும் டாலர் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பின் காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை சரிவைச் சந்தித்தது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக் கிழமை ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,120 -க்கும் ஒரு கிராம் ரூ. 13,515 -க்கும் விற்பனையானது.
எனினும், இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. ரூ.32 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,570-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதேபோன்று ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 280 உயர்ந்து, ரூ.1,08,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், வெள்ளி விலையில் பெரிதாக மாற்றம் ஏதும் இல்லை. கடந்த வாரம் இருந்த விலையே நீடிக்கிறது. சென்னையில் வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ மாற்றமின்றி ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
Gold prices rose on the first day of the week
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