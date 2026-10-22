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மீளுமா பங்குச்சந்தை? சென்செக்ஸ் 200 புள்ளிகள் சரிவு! ரியல் எஸ்டேட் மட்டும் லாபம்!

இன்றைய பங்குச்சந்தை நிலவரம் பற்றி...

stock market

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி... - ANI

Updated On :

கடந்த 2 நாள்கள் பங்குச்சந்தை சரிவுடன் முடிந்த நிலையில் இன்றும் (அக். 22) இந்திய பங்குச்சந்தைகள் சரிவுடன் வர்த்தகமாகின்றன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 73,343.33 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.30 மணி நிலவரப்படி 202.76 புள்ளிகள் சரிந்து 73,506.93 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 98.10 புள்ளிகள் குறைந்து 22,713.25 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

நிஃப்டி50 குறியீட்டில் பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன், மஹிந்திரா & மஹிந்திரா, நெஸ்லே இந்தியா ஆகியவை அதிக சரிவைச் சந்தித்த நிறுவனங்களாக உள்ளன.

நிஃப்டி மிட்கேப், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் முறையே 1.04 சதவீதம், 0.91 சதவீதம் சரிந்தன.

துறைவாரியாக, நிஃப்டி கெமிக்கல், ஆட்டோ, மெட்டல் ஆகியவை மோசமாகச் செயல்பட்ட நிலையில், நிஃப்டி ரியல் எஸ்டேட் பங்குகள் மட்டும் லாபமடைந்து வருகின்றன.

Summary

Stock Market: Sensex stuck in range, Nifty near 22,700

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