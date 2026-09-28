பங்குச்சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 5 லட்சம் கோடி இழப்பு! காரணம் என்ன?
இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தை - ANI
இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (செப். 28) இந்திய பங்குச்சந்தைகள் கடும் சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 73,734.83 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 11.50 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 1,005.48 புள்ளிகள் சரிந்து 72,892.71 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 317.35 புள்ளிகள் சரிந்து 22,823.15 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
நிஃப்டி50 குறியீட்டில் ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர் இன்ஸ்டிடியூட், கோடக் மஹிந்திரா வங்கி ஆகியவை அதிக சரிவைச் சந்தித்த நிறுவனங்களாக இருந்தன.
பரந்த சந்தைகளில், நிஃப்டி மிட்கேப், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் முறையே 1.32 சதவீதம், 1.39 சதவீதம் சரிந்தன.
துறைவாரியாக, நிஃப்டி தனியார் வங்கி பங்குகள் மிகவும் சரிந்தது, அதே நேரத்தில் நிஃப்டி ஐடி மிகக் குறைந்த சரிவுடன் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது.
கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து பங்குகளை விற்பது, வங்கி பங்குகள் கடுமையாக சரிவு, உலக பொருளாதாரக் காரணிகள் உள்ளிட்டவை பங்குச்சந்தையில் இன்று தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
Summary
Stock Market: Sensex slumps 1,000 pts, Nifty below 23,850; NSE shares down over 1 percent
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