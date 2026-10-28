சந்தை மதிப்பில் ரிலையன்ஸ் ஆதிக்கம்: டாடா குழுமத்தை முந்தி முதலிடம் பிடித்த ரிலையன்ஸ்!
டாடா குழுமத்தை முந்தி, ரிலையன்ஸ் குழுமம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனக் குழுமமாக உருவெடுத்தது.
ரிலையன்ஸ் குழுமம்
மும்பை: ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட், பட்டியலிடப்பட்ட முதல் நாளிலே பிரம்மாண்டமான அறிமுகத்தைப் பெற்ற நிலையில், சந்தை மூலதன மதிப்பில் டாடா குழுமத்தை முந்தி, ரிலையன்ஸ் குழுமம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனக் குழுமமாக உருவெடுத்தது.
டிஜிட்டல் சேவை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குகள், பட்டியலிடப்பட்ட முதல் நாளிலே பிரம்மாண்டமான அறிமுகத்தைப் பெற்றது. மும்பை பங்குச் சந்தை மற்றும் நிஃப்டி-யில் இந்தப் பங்கு ரூ. 1,119 என்ற வெளியீட்டு விலையிலிருந்து 21.36% உயர்ந்து ரூ.1,358் ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில், இந்த பங்கு வெளியீட்டு விலையிலிருந்து 26.66 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.1,417.35 ஆக முடிவடைந்தது. இந்தப் பங்கு 27.23 சதவீதம் உயர்ந்து, அதன் இன்றைய உச்சபட்ச விலையான ரூ.1,423.80 ஐ எட்டியது.
நிஃப்டி-யில் இந்தப் பங்கு 26.67 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,417.50 ஆக முடிவடைந்தது. பகல்நேர வர்த்தகத்தில் இது 27.24 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,423.90 ஆக இருந்தது. இதனையடுத்து நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 13 லட்சம் கோடியாக இருந்தது.
வர்த்தகம் முடிவடைந்த நிலையில், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 15.67 லட்சம் கோடியாகவும், ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 13 லட்சம் கோடியாகவும், ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 1.35 லட்சம் கோடியாகவும் இருந்தது. மும்பை பங்குச் சந்தையின் தரவுகளின் அடிப்படையில், ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் ஒருங்கிணைந்த சந்தை மதிப்பு ரூ. 30 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.
மறுபுறம் டிசிஎஸ், டாடா ஸ்டீல், டைட்டன், டாடா பவர், டாடா மோட்டார்ஸ் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் மற்றும் டிரென்ட் உள்ளிட்ட டாடா குழும நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த சந்தை மதிப்பு ரூ. 25.28 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.
Summary
Reliance Group the biggest conglomerate by market valuation overtaking the Tata Group.
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