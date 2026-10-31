டெக் துணுக்குகள்... ஆப்பிள் மேக்புக் ப்ரோ முதல் ஓபன்ஏஐ புதிய கட்டுப்பாடுகள் வரை!
ஆப்பிள் மேக்புக் ப்ரோ முதல் ஓபன்ஏஐ-இன் புதிய கட்டுப்பாடுகள் வரை
டெக் துணுக்குகள்...
தொழில்நுட்ப உலகில் இந்த வாரம் புதிய ஸ்மாா்ட்போன்களின் வெளியீடுகள், ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப அறிமுகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் கூட்டணிகள் கவனம் ஈா்த்தன.
ஆப்பிளின் தொடுதிரை மேக்புக் ப்ரோ அறிமுகம் முதல் ஓபன்ஏஐ-இன் புதிய கட்டுப்பாடுகள் வரை இந்த வாரத்தின் முக்கியத் தொழில்நுட்பச் செய்திகளின் தொகுப்பு இதோ:
*ஆப்பிள் மேக்புக் ப்ரோவில் தொடுதிரை: ஆப்பிள் நிறுவனம் முதல்முறையாக தொடுதிரை வசதியுடன் கூடிய ‘மேக்புக் ப்ரோ’ மடிக்கணினியை இந்தியாவில் ரூ.3.49 லட்சம் ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
*ஆப்பிள் ஐமேக், ஐபேட் மினி: மேம்படுத்தப்பட்ட ஏ.ஐ. அம்சங்களுடன் புதிய ‘ஐமேக்’ கணினியை ரூ.1.75 லட்சத்துக்கும், ஓஎல்இடி திரை மற்றும் ஏ20 ப்ரோ சிப் உடன் புதிய ‘ஐபேட் மினி’ கையடக்கக் கணினியை (டேப்லட்) ரூ.82,900-க்கும் இந்தியாவில் ஆப்பிள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
*ஐபோன் டுயோ திரை விரிசல்: மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் டுயோ ஸ்மாா்ட்போன்களில் ஏற்பட்ட திரை விரிசல் புகாரையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட போன்களை மாற்றித் தருவதாக ஆப்பிள் அறிவித்துள்ளது.
*கூகுள் டீப்மைண்ட் ‘ஜீனி 4’: கூகுளின் டீப்மைண்ட் நிறுவனம், மிகவும் தத்ரூபமான ‘ஜீனி 4’ ஏ.ஐ. மாதிரியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
*கூகுளில் மூன்றாம் தரப்பு ஆப் ஸ்டோா்கள்: கூகுள் நிறுவனம் தனது தளத்தில் பிற மூன்றாம் தரப்பு ஆப் ஸ்டோா்களுக்கான பதிவுகளைத் தொடங்கியுள்ளது.
*இமுத்ரா-கேபிஎம்ஜி ஒப்பந்தம்: அண்மையில் ஏற்பட்ட பாதுகாப்புக் குறைபாடு குறித்து விசாரணை நடத்த கேபிஎம்ஜி நிறுவனத்தை இமுத்ரா நியமித்துள்ளது.
*ஆன்த்ரோபிக் ஐபிஓ: முன்னணி ஏ.ஐ. நிறுவனமான ஆன்த்ரோபிக் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலாவதற்கு (ஐபிஓ) விண்ணப்பித்துள்ளது.
*இன்ஃபினிக்ஸ் ‘ஜிடி 50 ப்ரோ’: கேமிங் பிரியா்களுக்காக குளிரூட்டும் வசதியுடன் ‘இன்ஃபினிக்ஸ் ஜிடி 50 ப்ரோ’ ஸ்மாா்ட்போன் இந்தியாவில் ரூ.69,999 விலையில் (12ஜிபி/256ஜிபி) அறிமுகமாகியுள்ளது.
*ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்10 சீரிஸ்: ஒப்போவின் ஃபைண்ட் எக்ஸ்10 (ரூ.1,39,999) மற்றும் ஃபைண்ட் எக்ஸ்10 ப்ரோ மேக்ஸ் (ரூ.1,99,999) ஸ்மாா்ட்போன்கள், இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
*சா்வம் ஏ.ஐ.-பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்பந்தம்: இந்திய பாதுகாப்புப் படைகளுக்காக பிரத்யேக ஏ.ஐ. கருவிகளை உருவாக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துடன் சா்வம் ஏ.ஐ. நிறுவனம் 5 ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டுள்ளது.
*இன்ஸ்டாகிராம் புதிய அப்டேட்: இன்ஸ்டாகிராம் தளம் 90 நிமிஷங்கள் வரையிலான நீண்ட விடியோக்களை பதிவிடும் வசதியை சோதனை செய்து வருகிறது.
*மெட்டாவின் புதிய ஏ.ஐ. செயலிகள்: குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக ஏ.ஐ. செயலி உள்பட இரண்டு புதிய ஏ.ஐ. செயலிகளை மெட்டா அறிமுகம் செய்துள்ளது.
*லிங்க்ட்இன் புதிய தோற்றம்: லிங்க்ட்இன் தளம் பயனா்களின் பயன்பாட்டுககு எளிமையான புதிய தோற்றத்தை சோதனை செய்து வருகிறது.
*ஓபன்ஏஐ-இன் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: சாட்ஜிபிடியில் சிறாா்கள் ஆயுதங்கள், வன்முறை குறித்த தகவல்களைத் தேடும்போது கணக்கை முடக்கும் வகையிலான புதிய பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகளை ஓபன்ஏஐ அறிவித்துள்ளது.
Summary
From Apple MacBook Pro to OpenAI’s new controls!
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