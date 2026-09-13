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டெக் துணுக்குகள்..! புதிதாக அறிமுகமான ஐபோன்கள் முதல் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பங்கள் வரை!

புதிதாக அறிமுகமான ஐபோன்கள் முதல் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பங்கள் வரை...

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தொழில்நுட்ப உலகில் இந்த வாரம் புதிய ஆப்பிள் ஐபோன்களின் வெளியீடுகள் மற்றும் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பங்களில் நடந்த அறிமுகங்களும், எச்சரிக்கைகளும் கவனம் ஈா்த்தன.

ஆப்பிளின் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் டுயோ வெளியீடு முதல் சமூக ஊடகங்களை ஆக்கிரமித்த 80-களின் ஏ.ஐ. படங்கள் வரை இந்த வாரத்தின் முக்கியத் தொழில்நுட்பச் செய்திகளின் தொகுப்பு இதோ:

*ஆப்பிள் ஐபோன் டுயோ: ஆப்பிளின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் அறிமுகமாகியுள்ளது. இது 7.6 அங்குல உள்புறத் திரை, 5.4 அங்குல வெளிப்புறத் திரை, ஏ20 ப்ரோ சிப், இரட்டை பேட்டரி கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் இதன் 256ஜிபி அடிப்படை மாதிரியின் விலை ரூ.2,99,900 முதல் தொடங்குகிறது.

*ஐபோன் 18 ப்ரோ, ப்ரோ மேக்ஸ்: ஆப்பிளின் அதிநவீன ஏ20 ப்ரோ சிப்செட், புதிய ‘வேப்பா் சேம்பா்’ குளிா்விக்கும் அமைப்பு, 48 மெகாபிக்சல் கேமரா மற்றும் சிறிய டைனமிக் ஐலேண்ட் உடன் ஐபோன் 18 ப்ரோ சீரிஸ் அறிமுகமானது. இதன் தொடக்க விலை ஐபோன் 18 ப்ரோவிற்கு ரூ.1,64,900-ஆகவும், ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலுக்கு ரூ.1,79,900- ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

*ஆப்பிளின் பிற தயாரிப்புகள்: ஐபோன் வெளியீட்டு நிகழ்வில், ஏா்பாட்ஸ் 5, வாட்ச் சீரிஸ் 12, வாட்ச் அல்ட்ரா 4 ஆகிய மற்ற புதிய சாதனங்களும் அறிமுகமாகின.

*ஐஓஎஸ் 27 மற்றும் சிரி ஏ.ஐ.: ஆப்பிளின் புதிய ஐஓஎஸ் 27 இயங்குதளம் அப்டேட் மற்றும் அதனுடனான அதிநவீன சிரி ஏ.ஐ. வசதி (குறிப்பிட்ட சாதனங்களுக்கு மட்டும்) திங்கள்கிழமையன்று வெளியாகிறது.

*பழைய ஐபோன்களின் விலையேற்றம்: புதிய ஐபோன் 18 ப்ரோ வெளியீட்டைத் தொடா்ந்து, வழக்கத்துக்கு மாறாக பழைய ஐபோன் 16 மற்றும் 17 சீரிஸ் மாடல்களின் விலைகள் உயா்த்தப்பட்டுள்ளன.

*மெட்டாவின் ‘மியூஸ்’ ஏ.ஐ.: பயனா்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் வகையில் மெட்டா நிறுவனம் ‘மியூஸ்’ என்ற புதிய தனிநபா் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

*ஓபன்ஏஐ-சாம்சங் கூட்டு: அடுத்த தலைமுறை ஏ.ஐ. சிப் தயாரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவதற்காக சாம்சங் நிறுவனத்துடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக ஓபன்ஏஐ தெரிவித்துள்ளது.

*கூகுள் எச்சரிக்கை: தானியங்கி முறையில் சுயமாக இயங்கும் ஏ.ஐ. சாா்ந்த இணையத் தாக்குதல்கள் கணிசமாக அதிகரித்து வருவதாக கூகுளின் புதிய பாதுகாப்பு அறிக்கை எச்சரித்துள்ளது.

*இன்ஸ்டாகிராம் புதிய அப்டேட்: பிற பயனா்களால் ‘டேக்’ செய்யப்பட்ட பதிவுகளை தங்கள் கணக்கின் முகப்புப் பக்கத்தில் சோ்த்துக் கொள்ளும் புதிய வசதியை இன்ஸ்டாகிராம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

*யூடியூப் ‘வாட்ச் வித்’: படைப்பாளா்கள் தங்களின் பாா்வையாளா்களுடன் இணைந்து விடியோக்களைப் பாா்க்கும் ‘வாட்ச் வித்’ வசதியை மேலும் கூடுதல் படைப்பாளா்களுக்கு யூடியூப் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

*வைரலான 80-களின் ஏ.ஐ. படங்கள்: சாட்ஜிபிடியைப் பயன்படுத்தி, 1980-களின் ‘ரெட்ரோ’ பாணியில் பயனா்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஏ.ஐ. படங்கள், இந்தியச் சமூக ஊடகங்களில் கடந்த வாரம் ஆக்கிரமித்தன.

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