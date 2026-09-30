பட்டியலிட்ட நாளில் அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் 85% உயர்வு!
அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள், முதல் நாள் வர்த்தகத்தில், வெளியீட்டு விலையான பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 134 ஐ விட 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
Adroit Industries
புதுதில்லி: அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள், இன்று பட்டியலிட்ட நிலையில், அதன் முதல் நாள் வர்த்தகத்தில், வெளியீட்டு விலையான பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 134 ஐ விட 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில், இந்த பங்கு ஐபிஓ விலையை விட 86.56 சதவீத கூடுதல் விலையுடன் ரூ. 250-க்கு பட்டியலிடப்பட்டது. வர்த்தக முடிவில், இந்த பங்கு 85.34 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 248.35 ஆக முடிவடைந்தது.
நிஃப்டி-யில் இந்த பங்கு ரூ. 235 க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, 75.37 சதவீதம் உயர்ந்தது, இறுதியில் இது வெளியீட்டு விலையை விட 85.36 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 248.39 ஆக முடிவடைந்தது. இதனையடுத்து நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 1,112.82 கோடியாக உள்ளது.
அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், தனது ஐபிஓ விலை வரம்பை, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 126 முதல் ரூ. 134 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
Summary
Shares of Adroit Industries on Wednesday ended over 85 per cent higher in their debut trade.
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