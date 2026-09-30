The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நடுவானில் துபை விமானத்தில் கத்திக்குத்து! தாக்கப்பட்ட விமானி இந்தியரா?தேர்தல் மூலம் மாநிலங்களை பாஜகவுக்கு தாரைவார்த்தவர் ஞானேஷ் குமார்: காங்கிரஸ்3 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.81 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!இ-கேஒய்சி முடிக்கவில்லை என்றாலும்... குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசுதிமுகவினருக்கு மறதி அதிகம்: தாராபுரம் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஇஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்! நடுவானில் விமானியைக் கொல்ல முயன்ற சக விமானி?கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்

பட்டியலிட்ட நாளில் அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் 85% உயர்வு!

அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள், முதல் நாள் வர்த்தகத்தில், வெளியீட்டு விலையான பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 134 ஐ விட 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

Adroit Industries

Published On :

புதுதில்லி: அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள், இன்று பட்டியலிட்ட நிலையில், அதன் முதல் நாள் வர்த்தகத்தில், வெளியீட்டு விலையான பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 134 ஐ விட 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், இந்த பங்கு ஐபிஓ விலையை விட 86.56 சதவீத கூடுதல் விலையுடன் ரூ. 250-க்கு பட்டியலிடப்பட்டது. வர்த்தக முடிவில், இந்த பங்கு 85.34 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 248.35 ஆக முடிவடைந்தது.

நிஃப்டி-யில் இந்த பங்கு ரூ. 235 க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, 75.37 சதவீதம் உயர்ந்தது, இறுதியில் இது வெளியீட்டு விலையை விட 85.36 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 248.39 ஆக முடிவடைந்தது. இதனையடுத்து நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 1,112.82 கோடியாக உள்ளது.

அட்ரோயிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், தனது ஐபிஓ விலை வரம்பை, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 126 முதல் ரூ. 134 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.

Summary

Shares of Adroit Industries on Wednesday ended over 85 per cent higher in their debut trade.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

1 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்த எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி பங்குகள்!

1 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்த எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி பங்குகள்!

அறிமுக வர்த்தகத்தில் 10% உயர்வுடன் நிறைவு செய்த தீபா ஜூவல்லர்ஸ்!

அறிமுக வர்த்தகத்தில் 10% உயர்வுடன் நிறைவு செய்த தீபா ஜூவல்லர்ஸ்!

விஷால் மெகா மார்ட் நிறுவன பங்குகள் 11% உயர்வு!

விஷால் மெகா மார்ட் நிறுவன பங்குகள் 11% உயர்வு!

பட்டியலிட்ட நாளில் பிஹாரி லால் பங்குகள் 63% உயர்வு! சந்தையில் அமோக வரவேற்பு!!

பட்டியலிட்ட நாளில் பிஹாரி லால் பங்குகள் 63% உயர்வு! சந்தையில் அமோக வரவேற்பு!!

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK