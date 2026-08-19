பட்டியலிட்ட நாளில் பிஹாரி லால் பங்குகள் 63% உயர்வு! சந்தையில் அமோக வரவேற்பு!!

புதுதில்லி: இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி நிறுவனமான பிஹாரி லால் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட்டின் பங்குகள், அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ. 285 ஐ விட 63 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பிரீமியத்துடன் பட்டியலிடப்பட்டது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில், வெளியீட்டு விலையிலிருந்து 60.70 சதவீதம் உயர்ந்து, ரூ. 458 க்கு சந்தையில் அறிமுகமானது. அதே வேளையில், நிஃப்டி-யில் 63.15% பிரீமியத்துடன் ரூ. 465-க்கு பட்டியலிடப்பட்டது.
இதனையடுத்து, நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 2,135.22 கோடியாக இருந்தது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று, பிஹாரி லால் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட்டின் ஐபிஓ-விற்கான கடைசி நாளில், அதன் ஐபிஓ சுமார் 108.44 மடங்கு அதிக சந்தா பெறப்பட்டதாக தெரிவித்தது.
ரூ. 302 கோடி மதிப்பிலான இந்த ஐபிஓ, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 271 முதல் ரூ. 285 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
Summary
Behari Lal Engineering Ltd listed with a massive premium of over 63 per cent.
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