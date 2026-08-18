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வணிகம்

பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட 'மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி ஃபுட்' பங்குகள் 30% உயர்வு!!

உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி ஃபுட் லிமிடெட்' அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ. 140 ஐ விட சுமார் 30 சதவீதம் கூடுதல் விலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

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மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி ஃபுட்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 7:54 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: ரெடி-டு-ஈட் உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி ஃபுட் லிமிடெட்' பங்குகள், இன்று அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ. 140 ஐ விட சுமார் 30% கூடுதல் விலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

மும்பை பங்குச் சந்தை மற்றும் நிஃப்டி-யில் அதன் வெளியீட்டு விலையை விட 17.85 சதவீதம் அதிகரித்து, இந்த பங்கு ரூ. 165க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் இந்த பங்கு 29.60 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 181.45-க்கு வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தத நிலையில், நிஃப்டி-யில் இந்த பங்கு 29.64 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 181.50 க்கு வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி ஃபுட் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 13,968.81 கோடியாக இருந்தது.

'மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி ஃபுட் லிமிடெட்' ஐபிஓ வெளியீடு, பங்கு விற்பனையின் கடைசி நாளான வியாழக்கிழமையன்று 56.12 மடங்குக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. ரூ. 1,553 கோடி மதிப்பிலான இந்த ஐபிஓ, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 133 முதல் ரூ. 140 வரை என்ற விலை வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

Summary

Shares of packaged food company Milky Mist Dairy Food Ltd ended with a premium of nearly 30 per cent.

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