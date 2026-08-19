பட்டியலிட்ட முதல் நாளிலேயே ஷிப்ராக்கெட் பங்குகள் 48% உயர்வு!

புதுதில்லி: மின்னணு வர்த்தகச் சேவை நிறுவனமான ஷிப்ராக்கெட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள், இன்றைய வர்த்தகத்தில், அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ. 97 ஐ விட சுமார் 48% உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
ஷிப்ராக்கெட் பங்குகள், மும்பை பங்குச் சந்தையில் அதன் வெளியீட்டு விலையை விட 33.50% உயர்ந்து ரூ. 129.50 க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. இறுதியில், அதன் வெளியீட்டு விலையிலிருந்து 47.93 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 143.50 ஆக நிறைவடைந்தது.
நிஃப்டி-யில் இந்த பங்கு 35% உயர்ந்து ரூ. 131 க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய நிலையில் 47.88 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 143.45 ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 10,440.74 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது. கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று நடைபெற்ற ஐபிஓ-விற்கான கடைசி நாளில், ஷிப்ராக்கெட் ஐபிஓ 99.38 மடங்கு சந்தா பெறப்பட்டதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.
ரூ. 1,617.5 கோடி மதிப்பிலான இந்த ஐபிஓ, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 92 முதல் ரூ. 97 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Shiprocket Ltd ended nearly 48 per cent higher than the issue price of Rs 97.
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