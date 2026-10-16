யுபிஎஸ்சி: ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்காக கொண்டுவரப்பட்ட சட்டங்கள்!
ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்காக கொண்டுவரப்பட்ட சட்டங்கள் குறித்து...
படம் | செய்யறிவு
ஆங்கிலேயர்கள் 1600 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு வணிகர்களாக வந்தனர். அவர்கள் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி (East India Company) என்ற அமைப்பின் மூலம் இந்தியாவிற்கு வந்தனர். இக்கம்பெனி, இங்கிலாந்து ராணி முதலாம் எலிசபெத் வழங்கிய சாசனத்தின் அடிப்படையில், இந்தியாவில் வணிகம் செய்வதற்கான தனியுரிமையைப் பெற்றிருந்தது.
1765 ஆம் ஆண்டு வரை வணிக நடவடிக்கைகளில் மட்டுமே ஈடுபட்டு வந்த கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி, வங்காளம், பிகார் மற்றும் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளின் திவானி உரிமைகளை (அதாவது, வருவாய் வசூலிக்கும் உரிமை மற்றும் சிவில் நீதித்துறை தொடர்பான அதிகாரங்கள்) பெற்றது. இதன் மூலம், கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ஒரு பிராந்திய ஆட்சி சக்தியாக உருவெடுக்கத் தொடங்கியது.
1858 ஆம் ஆண்டு, சிப்பாய் கலகத்தைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவின் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஆங்கிலேய அரசி நேரடியாக ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த நேரடி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி, இந்தியா 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சுதந்திரம் பெறும் வரை தொடர்ந்தது.
இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றபோது, நாட்டிற்கென ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. இதற்காக, 1946 ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை (Constituent Assembly) அமைக்கப்பட்டது. பின்னர், 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது.
இருப்பினும், இந்திய அரசியலமைப்பின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களும், இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பல கூறுகளும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்திலேயே வேரூன்றியிருந்தன.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில், பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அரசாங்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் அமைப்பு, செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்கான சட்டக் கட்டமைப்பை உருவாக்கிய பல முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. இந்த நிகழ்வுகள் இந்திய அரசியலமைப்பிலும் அரசியல் அமைப்பிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
கம்பெனி ஆட்சி (1773 – 1858)
ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம், 1773 (Regulating Act)
1773 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் (Regulating Act of 1773)
இந்தச் சட்டம் அரசியலமைப்பு வரலாற்றில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஏனெனில்,
இந்தியாவில் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் ஒழுங்குபடுத்தவும் பிரிட்டிஷ் அரசு எடுத்த முதல் நடவடிக்கை இதுவாகும்.
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் அரசியல் மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளை முதன்முறையாக அங்கீகரித்தது.
இந்தியாவில் மத்திய நிர்வாகம் உருவாவதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது.
இச்சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
1. வங்காள ஆளுநர் பொதுத் தலைவராக மாற்றம்
வங்காளத்தின் ஆளுநர், வங்காளத்தின் ஆளுநர் ஜெனரல் (Governor-General of Bengal) எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு உதவுவதற்காக நான்கு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட நிர்வாகக் குழு (Executive Council) உருவாக்கப்பட்டது.
- முதல் வங்காள ஆளுநர் ஜெனரல்: வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் (Warren Hastings).
2. பம்பாய் மற்றும் சென்னை மாகாணங்களுக்கு கட்டுப்பாடு
முன்னர் பம்பாய், சென்னை மற்றும் வங்காள மாகாணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சுதந்திரமாகச் செயல்பட்டன. இச்சட்டத்தின் மூலம், பம்பாய் மற்றும் சென்னை மாகாண ஆளுநர்கள் வங்காள ஆளுநர் ஜெனரலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டனர்.
3. உச்ச நீதிமன்றம் அமைப்பு
கல்கத்தாவில் (தற்போதைய கொல்கத்தா) 1774 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் (Supreme Court) அமைக்க இச்சட்டம் வழிவகுத்தது.
- ஒரு தலைமை நீதிபதி மற்றும் மூன்று பிற நீதிபதிகள் என மொத்தம் நான்கு நீதிபதிகள் இடம்பெற்றனர்.
4. கம்பெனி ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட வணிகத்திற்குத் தடை
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஊழியர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வணிகம் செய்வதும், இந்திய மக்களிடமிருந்து பரிசுகள் அல்லது லஞ்சம் பெறுவதும் தடை செய்யப்பட்டன.
5. கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் மீது பிரிட்டிஷ் அரசின் கட்டுப்பாடு
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் நிர்வாக அமைப்பான இயக்குநர்கள் குழு (Court of Directors), இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வருவாய், சிவில் நிர்வாகம் மற்றும் இராணுவ நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அறிக்கைகளை பிரிட்டிஷ் அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என இச்சட்டம் வலியுறுத்தியது.
1781 ஆம் ஆண்டு திருத்தச் சட்டம் (Amending Act of 1781)
1773 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தில் இருந்த குறைபாடுகளைச் சரிசெய்யும் நோக்கத்துடன், பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் 1781 ஆம் ஆண்டு திருத்தச் சட்டத்தை (Amending Act of 1781) நிறைவேற்றியது. இச்சட்டம் தீர்வுச் சட்டம் (Act of Settlement) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
1781 ஆம் ஆண்டு திருத்தச் சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
1. உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிலிருந்து விலக்கு
ஆளுநர் ஜெனரல் மற்றும் அவரது நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வப் பணிகளின்போது மேற்கொண்ட செயல்களுக்காக, உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டனர்.
அதேபோல், கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஊழியர்களும் தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வப் பணிகளின்போது மேற்கொண்ட செயல்களுக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிலிருந்து விலக்கு பெற்றனர்.
2. வருவாய் தொடர்பான வழக்குகளுக்கு விலக்கு
வருவாய் தொடர்பான வழக்குகள் மற்றும் வருவாய் வசூலிப்பின்போது எழும் பிரச்சினைகள் ஆகியவை உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிலிருந்து விலக்கப்பட்டன.
3. கல்கத்தா மக்களின் மீது உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம்
உச்ச நீதிமன்றம் கல்கத்தாவில் வசிக்கும் அனைத்து மக்களின் மீதும் அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருக்கும் என இச்சட்டம் ஏற்படுத்தியது.
மேலும், வழக்குகளில் எதிர்வாதிகளின் தனிப்பட்ட சட்டங்களின்படி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டது.
இந்துக்கள் இந்து சட்டத்தின்படி விசாரிக்கப்பட்டனர்.
முஸ்லிம்கள் முகமதியர் சட்டத்தின்படி (இஸ்லாமியச் சட்டம்) விசாரிக்கப்பட்டனர்.
4. மாகாண நீதிமன்றங்களின் மேல்முறையீடுகள்
மாகாண நீதிமன்றங்களின் (Provincial Courts) தீர்ப்புகளுக்கு எதிரான மேல்முறையீடுகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் செய்யப்படாமல், ஆளுநர் ஜெனரலும் அவரது நிர்வாகக் குழுவின் (Governor-General-in-Council) முன்பும் செய்யப்பட வேண்டும் என இச்சட்டம் வகுத்தது.
5. மாகாண நீதிமன்றங்களுக்கான விதிமுறைகளை உருவாக்கும் அதிகாரம்
மாகாண நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மாகாணக் குழுக்களுக்கான (Provincial Courts and Councils) விதிமுறைகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் ஆளுநர் ஜெனரலும் அவரது நிர்வாகக் குழுவும் கொண்டிருக்க இச்சட்டம் வழிவகுத்தது.
1784 ஆம் ஆண்டு பிட் இந்தியச் சட்டம் (Pitt’s India Act of 1784)
அடுத்த முக்கியமான சட்டம் 1784 ஆம் ஆண்டு பிட் இந்தியச் சட்டம் ஆகும்.
இச்சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
1. வணிகம் மற்றும் அரசியல் பணிகள் பிரிப்பு
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் வணிகப் பணிகளும் அரசியல் பணிகளும் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டன.
2. இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகம்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் வணிக நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்க இயக்குநர்கள் குழு (Court of Directors) அனுமதிக்கப்பட்டது.
அதேவேளையில், அரசியல் நடவடிக்கைகளை நிர்வகிப்பதற்காக கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (Board of Control) என்ற புதிய அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம், இரட்டை ஆட்சி முறை (Dual System of Government) நிறுவப்பட்டது.
3. கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அதிகாரங்கள்
இந்தியாவில் இருந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சிப் பகுதிகளின் சிவில் நிர்வாகம், இராணுவ நிர்வாகம் மற்றும் வருவாய் தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வையிடவும் வழிநடத்தவும் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது.
இச்சட்டத்தின் முக்கியத்துவம்
இச்சட்டம் இரண்டு காரணங்களுக்காக முக்கியத்துவம் பெற்றது:
இந்தியாவில் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகள் முதன்முறையாக “இந்தியாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் ஆட்சிப் பகுதிகள்” (British Possessions in India) என்று குறிப்பிடப்பட்டன.
இந்தியாவில் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் மீது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு உச்சகட்டக் கட்டுப்பாடு வழங்கப்பட்டது.
Summary
UPSC: Acts introduced for the East India Company during British rule!
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