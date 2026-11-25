உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றப்பட்டதா? விளக்கம் கேட்டு தமிழக அரசுக்கு ஆளுநர் கடிதம்?
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றப்பட்டதா? என்பது தொடர்பாகத் தமிழக அரசுக்கு ஆளுநர் அர்லேகர் கடிதம் எழுதியுள்ளதாகக் கூறப்படுவது பற்றி...
தலைமைச் செயலகம் / ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் - கோப்புப் படங்கள்
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றப்பட்டதா? என்று தமிழ்நாடு அரசிடம் ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் விளக்கம் கேட்டுள்ளதாகத் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுதொடர்பாக, அரசு தலைமைச் செயலருக்கு ஆளுநர் அர்லேகரால் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளதாக இவ்வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
திருப்பரங்குன்றத்தில் வழக்கமாக உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்தில்தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும். எனினும், இதுதொடர்பான வழக்கின் தொடர்ச்சியாக, இந்த ஆண்டு மட்டும் மலையிலுள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் தீபமேற்றுமாறு உச்சி நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது.
எனினும், நேற்று, செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் மலையில் வழக்கமான இடத்திலேயே, உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்தில், தீபமேற்றப்பட்டது.
தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவு
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிடக் கோரி மதுரையைச் சோ்ந்த ராம. ரவிக்குமாா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்குத் தொடுத்தாா். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு, மனுதாரரின் கோரிக்கைப்படி மலை மீதுள்ள தூணில் காா்த்திகை தீபத் திருநாளன்று கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி மதுரை மாவட்ட நிா்வாகம், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிா்வாகம் உள்ளிட்டவை சாா்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்கள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த்குமாா், விபுல் எம். பஞ்சோலி அமா்வில் விசாரிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு காா்த்திகை தீபத் திருநாளன்று (நவ. 24) மட்டும் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்தது.
Summary
Was a deepam lit on the Tirupparankundram hill in accordance with Supreme Court order? Has Governor sent a letter to the Tamil Nadu government seeking an explanation
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