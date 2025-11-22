சினிமா
வித் லவ் டைட்டில் டீசர்!
டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக சாதித்த அபிஷேன் ஜீவிந்த் தற்போது நாயகனாக அறிமுகமாகும் படம் வித் லவ்.
டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக சாதித்த அபிஷேன் ஜீவிந்த் தற்போது நாயகனாக அறிமுகமாகும் படம் வித் லவ்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தின் சியோன் ஃபிலிம்ஸ், எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட் உடன் இணைந்து இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.
அபிஷேன் ஜீவிந்த் நாயகனாக நடித்த முதல் படத்தின் டைட்டில் டீசரை ரஜினி வெளியிட்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தி உள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.