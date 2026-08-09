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சினிமா

டை டக்கா பாடலின் லிரிக்கல் விடியோ வெளியீடு!

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நாயகனாக அறிமுகமாகும் 'மொத ராத்திரி' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.

dai dakka lyrical

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 7:58 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நாயகனாக அறிமுகமாகும் 'மொத ராத்திரி' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் அனிஷ்மா அனில்குமார், ரிஷிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் படம் 'மொத ராத்திரி'. இப்படத்திற்கு பரத் ஷங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், படத்தின் முதல் பாடலான 'டை டக்கா' பாடலின் லிரிக்கல் விடியோ இன்று வெளியானது.

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