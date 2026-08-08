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மொத ராத்திரி படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு!

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நாயகனாக அறிமுகமாகும் மொத ராத்திரி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் இன்று வெளியானது.

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மொத ராத்திரி போஸ்டர்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 12:51 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நாயகனாக அறிமுகமாகும் மொத ராத்திரி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் இன்று வெளியானது.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் அனிஷ்மா அனில்குமார், ரிஷிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் படம் ’மொத ராத்திரி’.

புதிதாகத் திருமணமான ஜோடியின் வாழ்வில் நடைபெறும் காதல் - நகைச்சுவைத் தொடர்பான கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் மைத்ரி தமிழில் தயாரிக்கும் மூன்றாவது திரைப்படமாகும்.

இப்படத்திற்கு பரத் ஷங்கர் இசையமைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், படத்தின் முதல் பாடலான ’டை டக்கா’ இன்று வெளியானது. புகபாரதி எழுதிய இந்தப் பாடலை, பரத் ஷங்கர் பாடியுள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், ஆகஸ்ட் 21 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

Release of the first song from the movie 'Motha Rathiri'!

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