சினிமா
சேனைக் கூட்டம் பாடல்!
பராசக்தி படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சேனைக் கூட்டம் பாடலை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
பாடலுக்கு யுகபாரதி வரிகளை எழுத, இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா பாடியுள்ளார்.
இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் ரவி மோகன், அதர்வா முரளி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
