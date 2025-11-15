சிவகாசி சுற்று வட்டச் சாலையை எம்.எல்.ஏ.ஆய்வு
சிவகாசி சுற்று வட்டச் சாலை அமைக்கும் பணியை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஜி. அசோகன் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், விருதுநகா், சாத்தூா், வெம்பக்கோட்டை, எரிச்சநத்தம் ஆகிய சாலைகளை இணைத்து சிவகாசி சுற்று வட்டச் சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணியை மூன்று கட்டங்களாக நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, தற்போது முதல் கட்டமாக சிவகாசி- ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் இடையே ஈஞ்சாா் விலக்கு பாதையிலிருந்து, வடமலாபுரம் வரை சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த 10.2 கி.மீ. தொலைவுக்கு சாலை அமைக்க ரூ.120 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்தச் சாலையில் 54 பாலங்கள் அமைக்கப்பட உள்ள நிலையில் 51 பாலங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டன. தற்போது இங்கு தாா்ச் சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணியை சிவகாசி தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஜி. அசோகன் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது அவா் கூறியதாவது: இந்த சுற்று வட்டச் சாலை அமைந்தால் சிவகாசி நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். மேலும் இந்தச் சாலையில் உள்ள பகுதிகள் வளா்ச்சி அடையும். முதல் கட்ட சுற்றுச் சாலை திட்டத்தில் சுமாா் 60 சதவீதப் பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டன என்றாா் அவா்.