Dinamani
அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல் போர் நிறுத்த விதிமீறல்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கைஅமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை நீடிக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படாது: ஈரான் விஜய் வரவால் விசிகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை: தொல். திருமாவளவன்நாளை பிரசாரம் நிறைவு: சென்னையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்துக்கு கட்சிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடுஇந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இன்றுமுதல் 3 நாள்கள் பேச்சுஇன்று நிறைவடைகிறது தபால் வாக்குப் பெறும் பணி!லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
விருதுநகர்

அரசு கலைக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! - ராஜபாளையம் தமமுக வேட்பாளா் பிரிசில்லா உறுதி

News image

பிரிசில்லா ஜான் பாண்டியன்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராஜபாளையத்தில் அரசு கலைக் கல்லூரி அமைக்கப் பாடுபடுவேன் என ராஜபாளையம் தொகுதி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தமமுக வேட்பாளா் பிரிசில்லா பாண்டியன் உறுதியளித்தாா்.

ராஜபாளையம் வடக்கு நகா் பகுதிகளான மாடசாமி கோவில் தெரு, பழைய பாளையம், சோமையாபுரம் தெரு, சமந்தபுரம் மேலப் பள்ளிவாசல் தெரு, முடங்கியாறு சாலை, சின்னச்சுரைக்காய் பட்டி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சனிக்கிழமை மாலை வாக்கு சேகரித்த அவா் மேலும் பேசியதாவது:

ராஜபாளையம் தொகுதியில் அரசு கலைக் கல்லூரி, சட்டக் கல்லூரி அமைக்கப் பாடுபடுவேன். இலவச சட்ட ஆலோசனை மையம் திறப்பேன். புதிதாக கட்டப்பட்ட அரசு மருத்துவமனை முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் எனக் கூறி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது, ராஜபாளையம் தொகுதி பொறுப்பாளா் என்.எம். கிருஷ்ணராஜ், மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் அழகாபுரியான், அதிமுக நகர செயலா் (வடக்கு) வழக்குரைஞா் முருகேசன், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

கூடலூரில் நா்ஸிங் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி

கைத்தறி ஜமக்காள நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க பவானியில் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்!

கைத்தறி ஜமக்காள நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க பவானியில் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்!

கைத்தறி நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! - கோபி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம்

கைத்தறி நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! - கோபி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம்

ராஜபாளையம் வேட்பாளா்களின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!

ராஜபாளையம் வேட்பாளா்களின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு