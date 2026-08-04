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விருதுநகர்

மனைவியை தற்கொலைக்குத் தூண்டியதாக கணவா் மீது வழக்கு

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 4:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே விஷம் குடித்து மனைவி உயிரிழந்ததையடுத்து, அவரைத் தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக அவரது கணவா் மீது போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள அயன் கரிசல்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் துரைபாண்டி. இவரது மனைவி வடுகம்மாள் (43). இவா்களது மகள் ராஜலட்சுமி. இவா் திருமணமாகி கணவருடன் அதே ஊரில் வசித்து வருகிறாா்.

இந்த நிலையில், துரைப்பாண்டி தனது மனைவி வடுகம்மாளை அவரது தாய் வீட்டிலிருந்து பணம் வாங்கி வருமாறு வற்புறுத்தி வந்தாராம். இதனால், மனமுடைந்த வடுகம்மாள் விஷம் குடித்தாா். இதையடுத்து, அவா் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டு அங்கு உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து ராஜலட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில், வடுகம்மாளைத் தற்கொலைக்குத் தூண்டியதாக அவரது கணவா் துரைபாண்டி மீது நத்தம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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