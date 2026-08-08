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விருதுநகர்

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா தொடக்கம்

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆடித் திருவிழா கொடியேற்றம்.

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இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆடித் திருவிழா கொடியேற்றம்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 2:00 am IST

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விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகே இருக்கன்குடியில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

முன்னதாக மாரியம்மனுக்கு அதிகாலை முதல் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார பூஜைகள் நடைபெற்றன. மேலும் வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஒவ்வொரு நாளும் மாரியப்பன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறாா். இந்தத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஆடி கடைசி வெள்ளி திருவிழாவான வருகிற 14-ஆம் தேதி மாரியம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறாா். திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் பரம்பரை அறங்காவலா்கள் குழுத் தலைவா் ராமமூா்த்தி, கோயில் செயல் அலுவலா் இளங்கோவன் உள்ளிட்ட நிா்வாகத்தினா் செய்திருந்தனா்.

மேலும் தென் மாவட்ட பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தா்கள் பாதயாத்திரையாக வந்து தங்களது நோ்த்திக்கடன்களை செலுத்தி மாரியம்மனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனா். பக்தா்களின் வசதிக்காக பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

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